Свыше 200 военнообязанных совершенствуют навыки владения оружием в Жамбылской области

Более 200 жителей Жамбылской, Алматинской областей и города Алматы совершенствуют навыки владения штатным вооружением, выполняя упражнения учебной программы, передает Kazinform со ссылкой на Министерство обороны Казахстана.

Как отметили в Минобороны РК, практические занятия организованы в рамках переподготовки по военно-учетным специальностям. Участники сборов проводят учебные стрельбы из автомата Калашникова, снайперской винтовки Драгунова, пулемета Калашникова и ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В. Действия отрабатываются в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке.

Фото: Министерство обороны Казахстана

Кроме того, особое внимание уделяется выполнению огневых нормативов, соблюдению требований безопасности, действиям на огневом рубеже и совершенствованию индивидуальной выучки. Контроль за ходом занятий осуществляют офицеры и инструкторы, обладающие необходимым практическим опытом.

Фото: Министерство обороны Казахстана

— Огневая подготовка является одним из ключевых элементов переподготовки военнообязанных. Практические стрельбы позволяют восстановить и закрепить навыки обращения со штатным вооружением, повысить уровень индивидуальной подготовки и уверенно выполнять поставленные задачи. Современные методики обучения и опыт инструкторов обеспечивают эффективность и безопасность учебного процесса, — отметил начальник штаба учебного сбора подполковник Жақсылық Мырзағалиев.

Также учебные сборы проводятся в соответствии с планом боевой подготовки Вооруженных сил РК и направлены на, подготовку военно-обученного резерва и поддержание мобилизационной готовности.

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