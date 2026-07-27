Свыше 200 школьников бесплатно обучат традиционным казахским ремеслам в Астане

Традиционные казахские промыслы в рамках проекта «Школа национального ремесла» освоят 208 школьников, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации.

По инициативе Фонда развития креативных индустрий в Астане стартовал образовательный проект «Школа национального ремесла», направленный на сохранение и популяризацию традиционного казахского ремесленного искусства среди детей и молодежи.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Участниками программы стали 208 школьников, которые смогут бесплатно обучиться у признанных мастеров народных промыслов.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и является частью государственной работы по сохранению национального культурного наследия и развитию креативных индустрий.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Конкурсный отбор вызвал большой интерес по всей стране. Для участия в качестве наставников поступила 331 заявка от ремесленников из всех регионов Казахстана. По итогам республиканского конкурса были выбраны 10 лучших мастеров. На участие в самой образовательной программе было подано более 450 заявок, отобрано – 208.



С 27 июля по 12 августа школьники будут осваивать десять направлений национального ремесленного искусства. Среди них — ювелирное дело, валяние войлока, художественная керамика, резьба по кости, ковроткачество, обработка кожи и дерева, а также другие виды традиционных промыслов, многие из которых сегодня относятся к редким и нуждаются в сохранении.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Занятия проходят в формате практических мастер-классов, где участники не только знакомятся с историей и технологиями изготовления традиционных изделий, но и создают собственные работы под руководством опытных наставников. Все необходимые материалы и инструменты предоставляются организаторами бесплатно.

Полученные навыки могут стать для участников основой будущей профессиональной деятельности, способствуя интеграции традиционного искусства в современные креативные индустрии и созданию новых авторских проектов.

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