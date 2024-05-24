Свыше 200 производителей и поставщиков стройматериалов объединила казахстанская платформа

Казахстанская Жилищная Компания (единственным акционером является АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек») поделилась промежуточными результатами работы онлайн платформы строительных материалов material.kz, которая была запущена в 2022 году.

Онлайн платформа строительных материалов была создана в рамках программы «Нұрлы жер», а также Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы (далее – Концепция). Онлайн платформа строительных материалов позволила повысить прозрачность реализации программы, создать условия для снижения стоимости строительства жилья в Казахстане, а также сделать более удобным взаимодействие между отечественными производителями строительных материалов и застройщиками. Первые получили возможность увеличить объемы своего производства за счет застройщиков, вторые – приобрели прямой доступ к казахстанским стройматериалам, минимизировав лишние траты на поиск поставщиков и логистику.

На данный момент на этом ресурсе зарегистрировано 210 производителей и поставщиков строительных материалов, которые опубликовали более 600 строительных материалов.

Как устроена работа платформы? После прохождения регистрации казахстанские производители могут опубликовать свой ассортимент стройматериалов, а также ознакомиться с потребностями стройматериалов в рамках Концепции и, при необходимости, самостоятельно отправить электронные коммерческие предложения застройщикам. Уведомления о поступивших коммерческих предложениях поступают в «личный кабинет» застройщикам, где они могут изучить заявки и выбрать наиболее выгодные.

На сегодняшний день в рамках Концепции потребность в строительных материалах составляет 38,3 млрд тенге. Среди регионов с самыми большими потребностями: Астана, Шымкент, Костанайская, Карагандинская, Актюбинская и Акмолинская области.