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    10:14, 24 Май 2024 | GMT +6

    Свыше 200 производителей и поставщиков стройматериалов объединила казахстанская платформа

    Фото предоставлено АО "Казахстанская Жилищная Компания"
    Фото предоставлено АО "Казахстанская Жилищная Компания"

    Казахстанская Жилищная Компания (единственным акционером является АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек») поделилась промежуточными результатами работы онлайн платформы строительных материалов material.kz, которая была запущена в 2022 году.

    Онлайн платформа строительных материалов была создана в рамках программы «Нұрлы жер», а также Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы (далее – Концепция). Онлайн платформа строительных материалов позволила повысить прозрачность реализации программы, создать условия для снижения стоимости строительства жилья в Казахстане, а также сделать более удобным взаимодействие между отечественными производителями строительных материалов и застройщиками. Первые получили возможность увеличить объемы своего производства за счет застройщиков, вторые – приобрели прямой доступ к казахстанским стройматериалам, минимизировав лишние траты на поиск поставщиков и логистику.

    На данный момент на этом ресурсе зарегистрировано 210 производителей и поставщиков строительных материалов, которые опубликовали более 600 строительных материалов.

    Как устроена работа платформы? После прохождения регистрации казахстанские производители могут опубликовать свой ассортимент стройматериалов, а также ознакомиться с потребностями стройматериалов в рамках Концепции и, при необходимости, самостоятельно отправить электронные коммерческие предложения застройщикам. Уведомления о поступивших коммерческих предложениях поступают в «личный кабинет» застройщикам, где они могут изучить заявки и выбрать наиболее выгодные.

    На сегодняшний день в рамках Концепции потребность в строительных материалах составляет 38,3 млрд тенге. Среди регионов с самыми большими потребностями: Астана, Шымкент, Костанайская, Карагандинская, Актюбинская и Акмолинская области.

    Теги:
    Регионы Казахстана Жилье Строительство
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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