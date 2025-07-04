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    04:45, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Свыше 200 осужденных попадут под амнистию в Актюбинской области

    Часть осужденных, попавших под амнистию, будет освобождена, другим сократят срок наказания, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тюрьма
    Фото: pexels

    В учреждениях уголовно-исполнительной системы Актюбинской области в настоящее время отбывают наказание более 1300 человек. Под действие амнистии подпадают 227 из них.

    — Основной срок наказания будет сокращен для 150 осужденных, еще 77 человек выйдут на свободу. Среди них — 7 женщин. Областной департамент УИС ведёт работу по сбору необходимых документов и направляет их в суд. После вынесения решений осуждённым окажут помощь в трудоустройстве, медицинском обслуживании и оформлении документов, — сообщил исполняющий обязанности главного специалиста департамента УИС Актюбинской области Бекзат Агыбаев.

    Ранее мы писали, кого коснется амнистия к 30-летию Конституции.

    Теги:
    Осужденные Актобе Актюбинская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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