Свыше 200 осужденных попадут под амнистию в Актюбинской области

В учреждениях уголовно-исполнительной системы Актюбинской области в настоящее время отбывают наказание более 1300 человек. Под действие амнистии подпадают 227 из них.

— Основной срок наказания будет сокращен для 150 осужденных, еще 77 человек выйдут на свободу. Среди них — 7 женщин. Областной департамент УИС ведёт работу по сбору необходимых документов и направляет их в суд. После вынесения решений осуждённым окажут помощь в трудоустройстве, медицинском обслуживании и оформлении документов, — сообщил исполняющий обязанности главного специалиста департамента УИС Актюбинской области Бекзат Агыбаев.

Ранее мы писали, кого коснется амнистия к 30-летию Конституции.