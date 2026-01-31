Свыше 200 человек погибли при обрушении шахты в Демократической Республике Конго

Как уточнило агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря назначенного повстанцами губернатора провинции Северное Киву Лубумбу Камбере Муису, обрушение произошло 28 января, точное число жертв все еще неизвестно.

На шахте вблизи города Рубайя ведется добыча колумбита-танталита (колтана). Минерал пользуется повышенным спросом на мировом рынке и широко применяется при изготовлении аккумуляторов электромобилей и мобильных телефонов.

ДРК является мировым лидером по объемам производства колумбита-танталита: добывает в год около 2 тыс. тонн этого минерала. При этом почти половина производимого в ДРК колтана поступает с рудников в районе Рубайя провинции Северное Киву.

В 2024 году группировка М23 захватила в этой части ДРК большинство шахт, где добывают колумбит-танталит. Конголезские власти обвиняют соседнюю Руанду в поддержке М23, а также в участии в незаконной добыче сырья на захваченных группировкой территориях и его вывозе в Руанду.

Напомним, 10 сентября 2025 года совершил первый официальный визит в Казахстан президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди, который дал эксклюзивное интервью корреспонденту агентства Kazinform.