    07:44, 31 Январь 2026 | GMT +5

    Свыше 200 человек погибли при обрушении шахты в Демократической Республике Конго

    По меньшей мере 227 человек погибли при обрушении шахты на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), которая находится в районе, контролируемом повстанцами из группировки «Движение 23 марта» (М23), передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Сцена с участка кустарной добычи полезных ископаемых в ДРК
    Фото: Programme Intégré pour le Développement du Peuple Pygmé (PIDP)

    Как уточнило агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря назначенного повстанцами губернатора провинции Северное Киву Лубумбу Камбере Муису, обрушение произошло 28 января, точное число жертв все еще неизвестно.

    На шахте вблизи города Рубайя ведется добыча колумбита-танталита (колтана). Минерал пользуется повышенным спросом на мировом рынке и широко применяется при изготовлении аккумуляторов электромобилей и мобильных телефонов.

    ДРК является мировым лидером по объемам производства колумбита-танталита: добывает в год около 2 тыс. тонн этого минерала. При этом почти половина производимого в ДРК колтана поступает с рудников в районе Рубайя провинции Северное Киву.

    В 2024 году группировка М23 захватила в этой части ДРК большинство шахт, где добывают колумбит-танталит. Конголезские власти обвиняют соседнюю Руанду в поддержке М23, а также в участии в незаконной добыче сырья на захваченных группировкой территориях и его вывозе в Руанду.

    Напомним, 10 сентября 2025 года совершил первый официальный визит в Казахстан президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди, который дал эксклюзивное интервью корреспонденту агентства Kazinform.

