Более 20 жителей ЗКО заразились геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Как сообщил заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Нурлыбек Мустаев, это значительно превышает показатели за аналогичный период прошлого года, когда заболевших было всего три человека.



По его словам, 8 случаев заболевания зарегистрированы в Бурлинском районе, 6 — в Байтерекском, 2 — в Теректинском районе и 6 — в городе Уральск.\

— Выяснилось, что заболевшие находились в местах, где обитают грызуны, выезжали на рыбалку и участвовали в сенокосных работах. Для профилактики болезни с почечным синдромом и геморрагической лихорадкой напоминаем о необходимости использования респираторов при работе с травой, пшеницей и продуктами из пшеницы, а также в пыльных помещениях, где могут находиться грызуны. Не следует использовать продукты, которые могли быть загрязнены грызунами. Кроме того, со стороны акиматов следует организовать проведение дератизационных мероприятий, — отметил Нурлыбек Мустаев.





По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля, на территории области не зарегистрированы случаи таких опасных инфекционных заболеваний, как столбняк, бешенство, чума, сибирская язва, брюшной тиф, корь, дифтерия, полиомиелит, малярия и ботулизм. Кроме того, отмечается снижение показателей по 16 другим инфекционным заболеваниям.

В Западно-Казахстанской области в прошлом году зарегистрированы 27 человек с почечным синдромом геморрагической лихорадки.