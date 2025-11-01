РУ
    22:44, 31 Октябрь 2025

    Свыше 20 тысяч военных подготовят в США для подавления беспорядков

    Пентагон имеет план по подготовке более 20 тысяч военнослужащих Национальной гвардии по всей территории США для выполнения приказа Дональда Трампа о подавлении гражданских беспорядков, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на The Guardian.  

    Пентагон
    Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/Пентагон

    Национальные гвардии всех 50 штатов, округа Колумбии и территорий США формируют «силы быстрого реагирования» для «подавления массовых беспорядков», в том числе с использованием  дубинок, щитов, электрошокеров и перцовых баллончиков.

    Установлены пороговые значения численности сил быстрого реагирования, которая составит по 500 военнослужащих национальной гвардии в каждом штате. В общей сложности будет 23 500 военнослужащих по всей стране.

    Пентагон направит военных инструкторов во все штаты и на все территории США, вплоть до Гуама, с целью привести силы быстрого реагирования в «работоспособное» состояние к 1 января 2026 года. Каждому штату также будет предоставлено «100 комплектов оборудования для сдерживания массовых беспорядков».

    Ранее сообщалось, что высокопоставленные лица США начали переезжать на военные базы.

     

