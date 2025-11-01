Свыше 20 тысяч военных подготовят в США для подавления беспорядков

Национальные гвардии всех 50 штатов, округа Колумбии и территорий США формируют «силы быстрого реагирования» для «подавления массовых беспорядков», в том числе с использованием дубинок, щитов, электрошокеров и перцовых баллончиков.

Установлены пороговые значения численности сил быстрого реагирования, которая составит по 500 военнослужащих национальной гвардии в каждом штате. В общей сложности будет 23 500 военнослужащих по всей стране.

Пентагон направит военных инструкторов во все штаты и на все территории США, вплоть до Гуама, с целью привести силы быстрого реагирования в «работоспособное» состояние к 1 января 2026 года. Каждому штату также будет предоставлено «100 комплектов оборудования для сдерживания массовых беспорядков».

Ранее сообщалось, что высокопоставленные лица США начали переезжать на военные базы.