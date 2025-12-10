Свыше 20 пассажиров спасли из сломавшегося автобуса под Балхашом

Сегодня в Актогайском районе Карагандинской области на автодороге «Астана – Караганда – Алматы» произошел инцидент с междугородним пассажирским автобусом. Около 25 километров от Балхаша транспорт внезапно вышел из строя. В салоне находились 22 человека, следовавшие из Астаны в Шымкент.

Сообщение о ЧП поступило на пульт 112, после чего дежурная служба незамедлительно направила к месту происшествия группу спасателей. Прибывшие сотрудники МЧС оценили ситуацию и организовали эвакуацию людей из обесточенного автобуса, где температура стремительно снижалась.

Пассажиров доставили в ближайший пункт обогрева, где им оказали необходимую помощь и предоставили возможность согреться и дождаться дальнейшей транспортировки. По данным спасателей, угрозы жизни и здоровью людей удалось избежать благодаря своевременному реагированию.

Поломка, по предварительной информации, была связана с технической неисправностью двигателя. Специалисты подчеркивают, что в зимний период подобные случаи могут быть опасны из-за резкого похолодания и удаленности участков трассы.

Операция завершилась успешно, пострадавших нет. Спасатели продолжают напоминать водителям о необходимости тщательной проверки транспорта перед дальней дорогой.

Напомним, в Костанайской области на трассе сломался автобус, спасатели эвакуировали 25 иностранцев.