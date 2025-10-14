РУ
    13:50, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Свыше 20 членов наркогруппировки осудили в Кызылординской области

    В Кызылординской области огласили приговор в отношении 23 участников организованной преступной группы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

    суд, приговор, правосудие, юриспруденция, закон и право
    Фото: freepik

    В ходе следствия установлено и в суде доказано, что ОПГ занималась незаконным выращиванием и сбытом наркотических веществ в особо крупном размере.

    Кроме того, установлена причастность должностного лица, который прикрывал преступную группу. Остальные лица оказывали содействие в перевозке, хранении и обеспечении условий для культивации наркотических веществ.

    Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по статьям 190, 251, 262, 297, 300, 367, 407 и 434 УК РК.

    Все участники ОПГ признаны виновными по предъявленным обвинениям: 2 обвиняемым назначили максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет, остальным 18 обвиняемым — лишение свободы сроком от 4-х до 17 лет, в отношении 2 — выбрана мера наказания в виде ограничения свободы, в отношении 1 — уголовное дело прекращено по амнистии.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Ранее Kazinform раскрыл подробности по делу ОПГ, которая занимались похищением социально уязвимых граждан и оформлением на их имена крупных банковских кредитов. 

