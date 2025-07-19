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    16:34, 19 Июль 2025 | GMT +5

    Свыше 20 человек пострадали при наезде автомобиля в Лос-Анджелесе

    Свыше 20 человек получили травмы после наезда автомобиля на толпу людей в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом сообщила пожарная служба города, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Свыше 20 человек пострадали при наезде автомобиля в Лос-Анджелесе
    Фото: X/DrBuzzzzz

    — По предварительным оценкам, по крайней мере 4-5 человек находятся в критическом состоянии, 8-10 — в тяжелом, а 10-15 — в удовлетворительном, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы.

    Наезд совершен на бульваре Санта-Моника.

    Ранее в Германии на ярмарке из-за фейерверков пострадали 19 человек.

    Теги:
    Происшествия США
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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