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    15:46, 19 Июль 2025 | GMT +5

    В Германии на ярмарке из-за фейерверков пострадали 19 человек

    На Рейнской ярмарке (Rheinkirmes) в Дюссельдорфе в результате инцидента с фейерверком пострадали 19 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    фейерверк
    Фото: Hesham Elsherif/Anadolu/picture alliance

    Ночью 19 июля в Дюссельдорфе во время фейерверка произошёл взрыв. Среди пострадавших — ребёнок, четверо получили тяжёлые травмы.

    По предварительным данным, один из фейерверков взорвался слишком низко. Полиция считает, что это был несчастный случай.

    Праздничные мероприятия завершили досрочно около 22:45, хотя они должны были продолжаться до утра. Организаторы выразили сожаление и заявили, что под вопросом остаётся проведение фейерверков в будущем.

    На месте работали около 80 спасателей и пожарных. Последнего пострадавшего увезли в больницу через час после взрыва. Некоторым помощь понадобилась на месте.

    Ярмарка началась неделей ранее. Одним из главных событий стало шоу с 1000 дронов, которое проходило дважды.

    Мероприятие приурочено ко дню святого Аполлинария — покровителя старейшего стрелкового общества города. На ярмарке было более 300 аттракционов и палаток, расположенных на берегу Рейна.

    Теги:
    В мире Происшествия Германия
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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