В Германии на ярмарке из-за фейерверков пострадали 19 человек

Ночью 19 июля в Дюссельдорфе во время фейерверка произошёл взрыв. Среди пострадавших — ребёнок, четверо получили тяжёлые травмы.

По предварительным данным, один из фейерверков взорвался слишком низко. Полиция считает, что это был несчастный случай.

Праздничные мероприятия завершили досрочно около 22:45, хотя они должны были продолжаться до утра. Организаторы выразили сожаление и заявили, что под вопросом остаётся проведение фейерверков в будущем.

На месте работали около 80 спасателей и пожарных. Последнего пострадавшего увезли в больницу через час после взрыва. Некоторым помощь понадобилась на месте.

Ярмарка началась неделей ранее. Одним из главных событий стало шоу с 1000 дронов, которое проходило дважды.

Мероприятие приурочено ко дню святого Аполлинария — покровителя старейшего стрелкового общества города. На ярмарке было более 300 аттракционов и палаток, расположенных на берегу Рейна.