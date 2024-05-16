Свыше 1,5 млн операторов имеют доступ к персональным данным в РК - сенатор

Интернет-мошенничество является одним из самых распространенных видов преступлений в Казахстане и составляет 15% от общего уровня преступности. Меры по борьбе с киберпреступностью предложил в своем депутатском запросе сенатор Евгений Больгерт, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам депутата, к наиболее распространенным способам совершения интернет-мошенничества относятся размещение заведомо ложных онлайн объявлений о товарах и услугах, хищение денежных средств со счетов граждан, путем их обзвона под видом сотрудников банков и правоохранительных органов.

- В последнее время особенно распространено мошенничество через популярные мессенджеры WhatsApp и Telegram. Используя различные технологии, путем обмана, злоумышленники получают удаленный доступ к смартфонам граждан, откуда организуют фейковые рассылки, запросы на переводы денежных средств, сборы на благотворительность и так далее. А такие технологии, как deepfake, сегодня позволяют без особого труда подделать голос и внешний вид любого человека, - сказал сенатор.

Кроме того, сегодня по данным Министерства цифрового развития в Казахстане насчитывается более полутора миллионов операторов, имеющих доступ к персональным данным. Регулярные утечки таких данных указывают на необходимость усиления уровня ответственности за сохранность личной информации. В этой связи, депутат Евгений Больгерт предложил ужесточить контроль за соблюдением требований по сбору, обработке, хранению и защите персональных данных, а также внести предложения по повышению ответственности операторов за обеспечение сохранности данной информации.