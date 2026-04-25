телерадиокомплекс президента РК
    11:00, 25 Апрель 2026 | GMT +5

    Свыше 140 случаев острых кишечных инфекций зарегистрировано в ЗКО

    В Западно-Казахстанской области за три месяца текущего года зарегистрировано 143 случая острых кишечных инфекций, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Report

    По данным сотрудника пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Кенжегуль Мухитовой, это на 19,6% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (120 случаев).

    По ее словам, из общего числа заболевших 108 — дети до 14 лет. Подтвержденные случаи кишечных инфекций составили 134, из них 104 — у детей. Еще 8 случаев (4 — среди детей) остаются не подтвержденными.

    Также за три месяца текущего года зарегистрирован один случай дизентерии (в прошлом году за тот же период — 3 случая).

    — Острые кишечные инфекции вызываются различными бактериями, вирусами или простейшими паразитами и сопровождаются интоксикацией, болями в животе, диареей и рвотой. К симптомам также относятся повышение температуры, слабость, тошнота, отсутствие аппетита и в некоторых случаях обезвоживание, — отметила Кенжегуль Мухитова.

    По ее словам, инфекция передается фекально-оральным путем — через загрязненную пищу или воду, а также при контакте с больным человеком. Соблюдение правил личной гигиены помогает снизить риск заражения.

    Кишечные инфекции могут возникать в любое время года, однако пик приходится на летний период. В жаркую погоду чаще фиксируются такие бактериальные инфекции, как дизентерия, сальмонеллез, брюшной тиф и холера.

    Специалисты рекомендуют тщательно мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета и общественных мест, употреблять только кипяченую или бутилированную воду, а также соблюдать правила безопасности во время купания.

    — При первых симптомах необходимо сразу обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Острые кишечные инфекции особенно опасны для детей и пожилых людей, — добавила специалист.

    Здравоохранение ЗКО Здоровье Санэпидконтроль Западно-Казахстанская область
    Данагуль Карбаева
