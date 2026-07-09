Свыше 12 млн мальков спасли после паводка в Атырауской области

В Курмангазинском районе Атырауской области после схода весенних паводковых вод из небольших водоемов и ложбин, оказавшихся изолированными, спасено 12 млн 237 тыс. мальков. К работам, направленным на сохранение рыбных запасов, привлечены более 80 человек и свыше 20 единиц техники, передает корреспондент Kazinform.

По информации районного отдела предпринимательства и сельского хозяйства, работы по спасению мальков начались 15 июня.

Фото: Курмангазинский районный акимат

В кампании принимают участие специалисты Курмангазинской рыбной инспекции, сотрудники местных исполнительных органов при районном акимате, аппаратов сельских округов, а также участники молодежного ресурсного центра и программы «Жасыл ел».

Фото: акимат Курмангазинского района

Кроме того, рыбохозяйственные предприятия района сформировали специальные спасательные бригады и также проводят работы по спасению мальков.

— Ответственные специалисты взяли под контроль 51 участок и водоемы общей площадью 3412 гектаров, расположенные на территории сельских округов Сафон, Бирлик, Нуржау, Бокейхан, Кудряшов, Шортанбай, Орлы, Енбекши, Тениз и Дынгызыл. Здесь ежедневно осуществляется контроль за риском замора рыбы и принимаются меры по предотвращению ее массовой гибели, — сообщили в районном акимате.

Фото: акимат Курмангазинского района

По данным районного отдела предпринимательства и сельского хозяйства, в период с 15 июня по 7 июля было прорыто 6453 кубометра каналов, а также очищено от травяной растительности 11 146 квадратных метров территории. В работах были задействованы 81 человек, 21 единица техники и 183 единицы оборудования.

Фото: акимат Курмангазинского района

Основную часть спасенных мальков составляют красноперка, судак, серебряный карась, сазан, щука, вобла, лещ и сом. Средний вес одного малька составляет 1,6 грамма.

Фото: акимат Курмангазинского района

В этом году в реки Курмангазинского района поступил большой объем воды, благодаря чему она достигла всех 123 водоемов, расположенных на территории района. В результате на участках, которые ранее не подвергались затоплению, дополнительно образовались 22 небольших водоема.

Ранее Атырауский осетровый рыбоводный завод пополнил реку Жайык более чем 1 млн молоди осетровых видов рыб.