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    04:00, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Свыше 124 млн тенге штрафа выплатят производители яиц в Казахстане

    яйца
    Фото: pixabay.com

    На крупных производителей яиц в Казахстане наложили штраф на 124,8 млн тенге, передает агентство Kazinform.

    Агентством по защите и развитию конкуренции РК проведен анализ состояния конкуренции на рынке оптовой реализации куриных яиц.

    В ходе анализа выявлено, что сохраняется высокий уровень концентрации рынка, где в границах региональных товарных рынков действует порядка 34 основных птицефабрик страны.

    — Наблюдается положительная динамика объема производства яиц в 2022 году (+4,2%), экспорта (+0,2%) и сокращение импорта на 2,4%. При этом, в 2023 году снижение объема производства на (-2,1%), экспорта (-17%) и увеличение импорта (+более 50%), — сообщили в ведомстве.

    Вместе с тем, удорожание импортируемых премиксов, ветеринарных препаратов, упаковочных материалов, стало причиной роста в 2023 году цен на куриные яйца на 13%.

    — Для снижения темпов роста цен на яйца, наблюдавшегося в конце 2022 и начале 2023 года, принят комплекс оперативных мер. Вынесено 11 уведомлений производителям и оптовым реализаторам яиц. Общий объем наложенных штрафов составил 124,8 млн тенге, — отметили в АЗРК.

    Кроме того, проведено восемь расследований в отношении производителей куриных яиц:

    • Шымкент (Шымкент кус);
    • Алматинская область (Сары-Булак, Алсад);
    • Костанайская область (Жас-Канат);
    • Туркестанская область (Бес-Кара);
    • СКО (Адель кус, Алекри);
    • Акмолинская область (Курочка ряба).

    Вместе с тем, в условиях постоянного ценового контроля за рынком оптовой реализации яиц наблюдается увеличение объемов реализации продукции птицефабриками через физических лиц, не являющихся предпринимателями.

    — Выявлены факты несоблюдения торговыми сетями установленного размера торговой надбавки на социально-значимый продовольственный товар в виде 15%. Соответствующие материалы по данным фактам направлены в Комитет государственных доходов и Комитет торговли по компетенции, — добавили в АЗРК.

    Теги:
    Казахстан Бизнес Промышленность Общество
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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