Свыше 124 млн тенге штрафа выплатят производители яиц в Казахстане

На крупных производителей яиц в Казахстане наложили штраф на 124,8 млн тенге, передает агентство Kazinform.

Агентством по защите и развитию конкуренции РК проведен анализ состояния конкуренции на рынке оптовой реализации куриных яиц.

В ходе анализа выявлено, что сохраняется высокий уровень концентрации рынка, где в границах региональных товарных рынков действует порядка 34 основных птицефабрик страны.

— Наблюдается положительная динамика объема производства яиц в 2022 году (+4,2%), экспорта (+0,2%) и сокращение импорта на 2,4%. При этом, в 2023 году снижение объема производства на (-2,1%), экспорта (-17%) и увеличение импорта (+более 50%), — сообщили в ведомстве.

Вместе с тем, удорожание импортируемых премиксов, ветеринарных препаратов, упаковочных материалов, стало причиной роста в 2023 году цен на куриные яйца на 13%.

— Для снижения темпов роста цен на яйца, наблюдавшегося в конце 2022 и начале 2023 года, принят комплекс оперативных мер. Вынесено 11 уведомлений производителям и оптовым реализаторам яиц. Общий объем наложенных штрафов составил 124,8 млн тенге, — отметили в АЗРК.

Кроме того, проведено восемь расследований в отношении производителей куриных яиц:

Шымкент (Шымкент кус);

Алматинская область (Сары-Булак, Алсад);

Костанайская область (Жас-Канат);

Туркестанская область (Бес-Кара);

СКО (Адель кус, Алекри);

Акмолинская область (Курочка ряба).

Вместе с тем, в условиях постоянного ценового контроля за рынком оптовой реализации яиц наблюдается увеличение объемов реализации продукции птицефабриками через физических лиц, не являющихся предпринимателями.