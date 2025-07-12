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    22:35, 11 Июль 2025 | GMT +5

    Свыше 1000 осужденных амнистируют в Павлодарской области

    В Павлодарской области амнистировать предполагается 1061 человек, 256 из которых должны выйти на свободу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    амнистия
    Фото: Кабар

    Данные озвучили на совещании по вопросу реализации амнистии, объявленной в честь 30-летия Конституции РК. Участие в встрече приняли депутаты Мажилиса, полицейские, прокуроры, представители уголовно-исполнительной системы.

    — Закон Об амнистии действует в течение 6 месяцев и направлен на смягчение наказания граждан из социально уязвимых слоев населения. Эта амнистия не распространяется на тяжкие преступления, включая коррупцию и убийства. По Павлодарской области амнистированы более 1000 осужденных, освобождены 256 из них, сокращены сроки наказания остальных, — сообщил директор регионального филиала Госкорпорация «Правительство для граждан» Асылбек Сапарбек.

    Напомним, 23 июня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об амнистии в честь празднования 30-летия конституции РК. Коснулся он порядка 15 тысяч осужденных.

    В начале июля стало известно об освобождении первого осужденного по амнистии, который отбывал наказание в Костанайской области. 

    Теги:
    Осужденные Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
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