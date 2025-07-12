Свыше 1000 осужденных амнистируют в Павлодарской области

Данные озвучили на совещании по вопросу реализации амнистии, объявленной в честь 30-летия Конституции РК. Участие в встрече приняли депутаты Мажилиса, полицейские, прокуроры, представители уголовно-исполнительной системы.

— Закон Об амнистии действует в течение 6 месяцев и направлен на смягчение наказания граждан из социально уязвимых слоев населения. Эта амнистия не распространяется на тяжкие преступления, включая коррупцию и убийства. По Павлодарской области амнистированы более 1000 осужденных, освобождены 256 из них, сокращены сроки наказания остальных, — сообщил директор регионального филиала Госкорпорация «Правительство для граждан» Асылбек Сапарбек.

Напомним, 23 июня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об амнистии в честь празднования 30-летия конституции РК. Коснулся он порядка 15 тысяч осужденных.

В начале июля стало известно об освобождении первого осужденного по амнистии, который отбывал наказание в Костанайской области.