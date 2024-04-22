Свыше 100 садовых сообществ затопило в Уральске

В Уральске затоплены 116 садовых сообществ, расположенных в пойме реки Урал, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил заместитель акима Западно-Казахстанской области Калияр Айтмухамбетов, на этих дачах проживают 2 073 семьи (6 888 человек).

По словам замакима, до настоящего времени в шести районах ЗКО и городе Уральске было затоплено 1 292 жилых дома, в 902 из них жители вернулись. В 375 домах никто не живет, 15 домов пустует.

- Начата работа по оценке материального ущерба, нанесенного наводнением жителям региона. В в 1 150 домах из числа затопленных проведена техническая экспертиза. В соответствии с заключением экспертизы, 276 домов признаны непригодными для проживания, 47 подлежат капитальному ремонту. Проведена оценка 590 объектов, – сказал К.Айтмухамбетов.

По его словам, в 108 школах области 75 962 ученика обучаются дистанционно. Для эвакуации жителей с затопленных участков заранее был приготовлен 161 пункт временного размещения.

Фото: акимат Уральска

Всего с начала паводка 13 880 человек перемещены в безопасные места, из них 5 748 детей. Сейчас в 14 эвакопунктах находятся 2 363 человека. Эвакуационные пункты обеспечены продовольствием и медицинской помощью.

- В расположенных по берегам Урала городе Уральске, Акжайыкском, Борлинском, Байтерекском, Теректинском районах сохраняется опасность для 84 населенных пунктов. Не считая города, в этих селах проживают более 80 тысяч человек. С начала апреля в населенных пунктах по берегам Урала воздвигаются дамбы высотой 2-4,5 метра общей протяженностью 135 километров. Уложено около 1,1 миллиона мешков с песком. Для укрепления плотин привлечено 1 336 единиц специальной техники, из них 861 единица прибыла из других регионов. С наводнением борются около 7 тысяч жителей области и, вместе с сотрудниками местных исполнительных органов, более 3,5 тысячи военнослужащих, – сказал К.Айтмухамбетов.

Как уточнила пресс-служба департамента по ЧС ЗКО, затоплено 13 044 дачи. На аварийно-спасательные работы мобилизованы 10 647 человек, 1 919 единиц техники, 213 насосных установок, 194 лодки и 5 вертолетов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оставаться на затопленных территориях опасно.