Свыше 100 любителей шахмат приняли участие в Кубке Senat Open в Караганде
В Караганде провели отборочный тур I Открытого кубка по шахматам Senat Open под эгидой Сената Парламента Республики Казахстан. В турнире приняли участие свыше 100 любителей шахмат из Карагандинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.
Шахматы объединили депутатов маслихатов всех уровней, членов региональных общественных советов, представителей СМИ и ветеранов. Игры в формате «быстрые шахматы» прошли при поддержке Казахстанской федерации шахмат и управления физической культуры и спорта.
По итогам соревнований определились 25 лучших игроков.
Первое место занял ветеран труда Геннадий Пак. Второе у экс-депутата маслихата Абайского района Сергея Могилы, третье у ветерана труда Сергея Игнатьева.
— Шахматами занимаюсь с 9 лет, научил отец. Этот турнир — большой праздник для всех любителей шахмат. Большой толчок для популяризации этого вида спорта. Хотелось бы, чтоб турнир стал традиционным, — сказал Геннадий Пак.
Полуфинал Senat Open состоится 21 июня в Караганде. В нем будут участвовать победители отборочного тура из Карагандинской области, области Улытау и Астаны.
Гранд-финал запланирован на 29 августа в Астане.
Турнир Senat Open посвящен 30-летию образования маслихатов и проводится впервые во всех регионах Казахстана.