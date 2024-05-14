Свыше 100 любителей шахмат приняли участие в Кубке Senat Open в Караганде

В Караганде провели отборочный тур I Открытого кубка по шахматам Senat Open под эгидой Сената Парламента Республики Казахстан. В турнире приняли участие свыше 100 любителей шахмат из Карагандинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: акимат Карагандинской области

Шахматы объединили депутатов маслихатов всех уровней, членов региональных общественных советов, представителей СМИ и ветеранов. Игры в формате «быстрые шахматы» прошли при поддержке Казахстанской федерации шахмат и управления физической культуры и спорта.

Фото: акимат Карагандинской области

По итогам соревнований определились 25 лучших игроков.

Фото: акимат Карагандинской области

Первое место занял ветеран труда Геннадий Пак. Второе у экс-депутата маслихата Абайского района Сергея Могилы, третье у ветерана труда Сергея Игнатьева.

Фото: акимат Карагандинской области

— Шахматами занимаюсь с 9 лет, научил отец. Этот турнир — большой праздник для всех любителей шахмат. Большой толчок для популяризации этого вида спорта. Хотелось бы, чтоб турнир стал традиционным, — сказал Геннадий Пак.

Фото: акимат Карагандинской области

Полуфинал Senat Open состоится 21 июня в Караганде. В нем будут участвовать победители отборочного тура из Карагандинской области, области Улытау и Астаны.

Гранд-финал запланирован на 29 августа в Астане.

Фото: акимат Карагандинской области

Турнир Senat Open посвящен 30-летию образования маслихатов и проводится впервые во всех регионах Казахстана.