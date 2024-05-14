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    03:29, 14 Май 2024 | GMT +6

    Свыше 100 любителей шахмат приняли участие в Кубке Senat Open в Караганде

    шахматы
    Фото: акимат Карагандинской области

    В Караганде провели отборочный тур I Открытого кубка по шахматам Senat Open под эгидой Сената Парламента Республики Казахстан. В турнире приняли участие свыше 100 любителей шахмат из Карагандинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    шахматы
    Фото: акимат Карагандинской области

    Шахматы объединили депутатов маслихатов всех уровней, членов региональных общественных советов, представителей СМИ и ветеранов. Игры в формате «быстрые шахматы» прошли при поддержке Казахстанской федерации шахмат и управления физической культуры и спорта.

    акимат Карагандинской области
    Фото: акимат Карагандинской области

    По итогам соревнований определились 25 лучших игроков.

    акимат Карагандинской области
    Фото: акимат Карагандинской области

    Первое место занял ветеран труда Геннадий Пак. Второе у экс-депутата маслихата Абайского района Сергея Могилы, третье у ветерана труда Сергея Игнатьева.

    акимат Карагандинской области
    Фото: акимат Карагандинской области

    — Шахматами занимаюсь с 9 лет, научил отец. Этот турнир — большой праздник для всех любителей шахмат. Большой толчок для популяризации этого вида спорта. Хотелось бы, чтоб турнир стал традиционным, — сказал Геннадий Пак.

    акимат Карагандинской области
    Фото: акимат Карагандинской области

    Полуфинал Senat Open состоится 21 июня в Караганде. В нем будут участвовать победители отборочного тура из Карагандинской области, области Улытау и Астаны.

    Гранд-финал запланирован на 29 августа в Астане.

    акимат Карагандинской области
    Фото: акимат Карагандинской области

    Турнир Senat Open посвящен 30-летию образования маслихатов и проводится впервые во всех регионах Казахстана.

    Теги:
    Спорт Маслихат Регионы Казахстана Карагандинская область Шахматы Караганда
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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