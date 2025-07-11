РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:52, 11 Июль 2025 | GMT +5

    Свыше 10 тысяч школьников поставлены на учет в Казахстане

    Учет преступлений с участием несовершеннолетних ведет Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, передает корреспондент агентства Kazinform.

    полиция
    Фото: Polisia.kz

    - На учете органов полиции состоят 5326 подростков с девиантным поведением. В 2024–2025 учебном году на внутришкольный учет поставлено свыше 10 тысяч учащихся. Дети охвачены дополнительным образованием в проактивном формате, - сообщил заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев в ответе на депзапрос.

    Он упомянул, что анализ правонарушений среди подростков проводится академиями МВД (г. Алматы, Караганда, Костанай и Актобе), по итогам чего направляются рекомендации в госорганы.

    Ранее мы писали, что антибуллинговые программы во всех школах Казахстана заработают с сентября.

    Теги:
    Дети Полиция Борьба с преступностью Общество школа
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
    Сейчас читают