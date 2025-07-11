Свыше 10 тысяч школьников поставлены на учет в Казахстане

- На учете органов полиции состоят 5326 подростков с девиантным поведением. В 2024–2025 учебном году на внутришкольный учет поставлено свыше 10 тысяч учащихся. Дети охвачены дополнительным образованием в проактивном формате, - сообщил заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев в ответе на депзапрос.

Он упомянул, что анализ правонарушений среди подростков проводится академиями МВД (г. Алматы, Караганда, Костанай и Актобе), по итогам чего направляются рекомендации в госорганы.

Ранее мы писали, что антибуллинговые программы во всех школах Казахстана заработают с сентября.