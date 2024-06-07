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    09:02, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Свыше 10 тысяч новых мест в общежитиях введут в этом году в Казахстане

    общежитие
    Иллюстративное фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    В Правительстве рассмотрели вопрос обеспечения студентов колледжей и вузов местами в общежитиях. В совещании под председательством заместителя Премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой приняли участие представители центральных государственных органов и заместители акимов областей. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Рrimeminister.kz.

    По словам вице-министра науки и высшего образования Талгата Ешенкулова, в этом году запланировано введение в эксплуатацию 27 общежитий на 10 576 мест. Из них 19 — для студентов вузов, 8 — колледжей.

    — Работы в  7 общежитиях на 1540 мест полностью завершены, они готовы принять студентов в следующем учебном году. В областях и городах республиканского значения подготовлены дорожные карты по строительству и реконструкции зданий. Большинство из запланированных объектов будут введены в эксплуатацию до сентября этого года, — сказал вице-министр.

    Талгат Ешенкулов
    Фото: Рrimeminister.kz

    В ходе совещания отдельно рассмотрели ход строительства каждого объекта. Талгат Ешенкулов отметил, что работы по строительству и реконструкции в большинстве зданий выполнены на более 75%. Лишь на трех объектах в Алматы, Акмолинской и Кызылординской областях этот показатель на уровне 50%. Заместители акимов регионов заверили, что работы будут завершены в срок. Тамара Дуйсенова особо отметила важность данного вопроса и дала ряд поручений.

    — Нужно максимально использовать строительный сезон. Ответственные министерства совместно с областными акиматами должны держать на постоянном контроле своевременность и качество выполняемых работ. Ход строительства и реконструкции объектов будем рассматривать еженедельно. Предприниматели выражают большой интерес к этой работе. Поэтому нужно предусмотреть меры по созданию соответствующих условий для желающих принять участие в строительстве общежитий бизнесменов, — отметила вице-премьер.

    В прошлом году введено в эксплуатацию 43 здания на 10 304 места. Вследствие демографического роста возникнет необходимость в новых. Поэтому в Министерстве науки и высшего образования ведут постоянную работу по актуализации долгосрочного плана в этом направлении.

    правительство
    Фото: Рrimeminister.kz

     

    Теги:
    Правительство Регионы Казахстана Регионы Образование Жилье Студенты Строительство
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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