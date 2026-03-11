Свыше 10 тысяч граждан КНР вернулись из Ближнего Востока

Как сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, более 10 тысяч граждан Китая уже благополучно вернулись из Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Саудовской Аравии и других стран.

— В последние дни МИД КНР совместно с CAAC приняли меры по увеличению рейсов отечественных авиалиний для экстренного возвращения туристов. Посольства и консульства Китая содействуют в обеспечении полетов, публикуют графики и правила безопасности, — отметил дипломат.

По его словам, продолжающийся конфликт с участием США, Израиля и Ирана привел к частичной приостановке нормальной работы аэропортов. МИД КНР вновь призывает граждан временно воздержаться от поездок в страны, затронутые конфликтом. Дипмиссии приложат все усилия для оказания помощи нуждающимся.

