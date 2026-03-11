РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:35, 11 Март 2026 | GMT +5

    Свыше 10 тысяч граждан КНР вернулись из Ближнего Востока

    Министерство иностранных дел КНР совместно с Управлением гражданской авиации Китая (CAAC) организовали масштабный экстренный вывоз соотечественников из стран Ближнего Востока, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине.

    Фото: Берик Табынбаев/Kazinform

    Как сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, более 10 тысяч граждан Китая уже благополучно вернулись из Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Саудовской Аравии и других стран.

    — В последние дни МИД КНР совместно с CAAC приняли меры по увеличению рейсов отечественных авиалиний для экстренного возвращения туристов. Посольства и консульства Китая содействуют в обеспечении полетов, публикуют графики и правила безопасности, — отметил дипломат.

    По его словам, продолжающийся конфликт с участием США, Израиля и Ирана привел к частичной приостановке нормальной работы аэропортов. МИД КНР вновь призывает граждан временно воздержаться от поездок в страны, затронутые конфликтом. Дипмиссии приложат все усилия для оказания помощи нуждающимся.

    Ранее мы писали, что Китай направит спецпосланника на Ближний Восток для деэскалации конфликта.

    Теги:
    Берик Табынбаев
    Берик Табынбаев
    Автор
    Сейчас читают