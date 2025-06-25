Свыше 10 тысяч девочек вакцинировали от ВПЧ в Алматы

По информации руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Касымхана Алпысбайулы, по состоянию на 20 июня первую дозу вакцины получили 10 293 девочки, из них 4429 — в возрасте 11 лет и 5864 — в возрасте 12–13 лет. Вторую дозу уже получили 4171 девочка. Неблагоприятных реакций после вакцинации зарегистрировано не было.

— Вакцинация проводится подготовленными медицинскими работниками, имеющими соответствующий допуск, после обязательного осмотра и получения письменного согласия родителей или законных представителей, — уточнил санврач.

Иммунизация проводится двухдозовой четырехвалентной вакциной «Гардасил» (США), одобренной Всемирной организацией здравоохранения и зарегистрированной в Казахстане. Препарат защищает от самых распространенных и онкогенных штаммов вируса — типов 6, 11, 16 и 18.

Напомним, в Казахстане сейчас проходит второй этап вакцинации против ВПЧ.



Кроме того, рассматривается возможность начать прививать и мальчиков от ВПЧ.