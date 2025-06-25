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    16:45, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Свыше 10 тысяч девочек вакцинировали от ВПЧ в Алматы

    С сентября прошлого года в медицинских кабинетах школ Алматы продолжается плановая вакцинация девочек в возрасте от 11 до 13 лет против вируса папилломы человека (ВПЧ), передает корреспондент агентства Kazinform.

    вакцина
    Фото: акимат Астаны

    По информации руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Касымхана Алпысбайулы, по состоянию на 20 июня первую дозу вакцины получили 10 293 девочки, из них 4429 — в возрасте 11 лет и 5864 — в возрасте 12–13 лет. Вторую дозу уже получили 4171 девочка. Неблагоприятных реакций после вакцинации зарегистрировано не было.

    — Вакцинация проводится подготовленными медицинскими работниками, имеющими соответствующий допуск, после обязательного осмотра и получения письменного согласия родителей или законных представителей, — уточнил санврач.

    Иммунизация проводится двухдозовой четырехвалентной вакциной «Гардасил» (США), одобренной Всемирной организацией здравоохранения и зарегистрированной в Казахстане. Препарат защищает от самых распространенных и онкогенных штаммов вируса — типов 6, 11, 16 и 18.

    Напомним, в Казахстане сейчас проходит второй этап вакцинации против ВПЧ. 

    Кроме того, рассматривается возможность начать прививать и мальчиков от ВПЧ. 

    Теги:
    Здравоохранение Вакцинация Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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