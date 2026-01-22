РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:20, 22 Январь 2026 | GMT +5

    Свыше 1 000 новых профессий идентифицировано в Казахстане

    Искусственный интеллект сильно изменит сферу занятости в Казахстане. Об этом сообщила вице-министр науки и высшего образования РК Гулзат Кобенова на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazіnform.

    Вице-министр науки и высшего образования РК Гулзат Кобенова
    Фото: кадр из видео @ortcom_kz

    Спикер отметила, что, с целью сохранения устойчивого баланса между системой образования и реальными потребностями рынка труда, в рамках проекта «Мамандығым — Болашағым» разработаны Атласы новых профессий.

    — В ходе проектных и исследовательских работ: идентифицировано свыше 1 000 новых профессий; определено свыше 540 трансформирующихся профессий; зафиксировано более 385 исчезающих профессий; проведено 310 глубинных интервью. В социологических исследованиях приняли участие более 8 000 респондентов, — сказала Г.Кобенова.

    Как сообщила вице-министр, прогнозы показывают, что искусственный интеллект сильно изменит сферу занятости в Казахстане. До 53% профессий частично автоматизируется уже к 2035 году — прежде всего там, где много рутинных задач: в бухгалтерии, финансах, логистике и административной работе. До 70% рабочих мест могут стать более эффективными благодаря ИИ — в технологиях, энергетике, медицине, науке о данных и креативных индустриях. Поэтому будет расти спрос на специалистов по анализу данных, машинному обучению, цифровой инженерии, кибербезопасности и на новые смешанные профессии, где нужны и технические, и аналитические навыки.

    Теги:
    Образование Миннауки и высшего образования РК Искусственный интеллект Профессии ИИ
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Сейчас читают