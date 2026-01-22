Свыше 1 000 новых профессий идентифицировано в Казахстане

Спикер отметила, что, с целью сохранения устойчивого баланса между системой образования и реальными потребностями рынка труда, в рамках проекта «Мамандығым — Болашағым» разработаны Атласы новых профессий.

— В ходе проектных и исследовательских работ: идентифицировано свыше 1 000 новых профессий; определено свыше 540 трансформирующихся профессий; зафиксировано более 385 исчезающих профессий; проведено 310 глубинных интервью. В социологических исследованиях приняли участие более 8 000 респондентов, — сказала Г.Кобенова.

Как сообщила вице-министр, прогнозы показывают, что искусственный интеллект сильно изменит сферу занятости в Казахстане. До 53% профессий частично автоматизируется уже к 2035 году — прежде всего там, где много рутинных задач: в бухгалтерии, финансах, логистике и административной работе. До 70% рабочих мест могут стать более эффективными благодаря ИИ — в технологиях, энергетике, медицине, науке о данных и креативных индустриях. Поэтому будет расти спрос на специалистов по анализу данных, машинному обучению, цифровой инженерии, кибербезопасности и на новые смешанные профессии, где нужны и технические, и аналитические навыки.