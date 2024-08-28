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    12:35, 28 Август 2024 | GMT +6

    Свидетельства о рождении получат новые меры защиты в Казахстане

    свидетельство о рождении туу туралы күәлік
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Министерство юстиции РК изменит требования по защите свидетельств о рождении. Соответствующий приказ опубликован на сайте «Открытые НПА», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Поправка предусматривает единственное нововведение – свидетельство о рождении должно содержать порядковый номер.

    Действующая версия приказа предусматривает изображение Государственного герба РК на бланке;
    • бланк свидетельства о рождении состоит из окантовывающей рамки и тангирной сетки, составленных с использованием казахских орнаментов, узоров (не менее 30% площади);
    • защитный элемент в виде микрошрифта размером не более 250 микрометров, а также гильоширные элементы; 
    • бланк свидетельства сделан из бумаги с водяным знаком и защитными вкраплениями. В печати используется не менее четырех красок. При этом необходимо использовать специальные пастельные краски, не изменяющие свой цвет и насыщенность под действием температуры, с добавками, препятствующими цветному репродуцированию;
    • бланк должен иметь твердый переплет;
    • бланк свидетельства о рождении имеет семизначный номер. 

    Теги:
    Минюст Общество Безопасность
    Данияр Ищанов
    Автор
    Данияр Ищанов
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