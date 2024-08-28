Свидетельства о рождении получат новые меры защиты в Казахстане

Министерство юстиции РК изменит требования по защите свидетельств о рождении. Соответствующий приказ опубликован на сайте «Открытые НПА», передает корреспондент агентства Kazinform.

Поправка предусматривает единственное нововведение – свидетельство о рождении должно содержать порядковый номер.

Действующая версия приказа предусматривает изображение Государственного герба РК на бланке;

• бланк свидетельства о рождении состоит из окантовывающей рамки и тангирной сетки, составленных с использованием казахских орнаментов, узоров (не менее 30% площади);

• защитный элемент в виде микрошрифта размером не более 250 микрометров, а также гильоширные элементы;

• бланк свидетельства сделан из бумаги с водяным знаком и защитными вкраплениями. В печати используется не менее четырех красок. При этом необходимо использовать специальные пастельные краски, не изменяющие свой цвет и насыщенность под действием температуры, с добавками, препятствующими цветному репродуцированию;

• бланк должен иметь твердый переплет;

• бланк свидетельства о рождении имеет семизначный номер.