Свидетельства о рождении получат новые меры защиты в Казахстане
Министерство юстиции РК изменит требования по защите свидетельств о рождении. Соответствующий приказ опубликован на сайте «Открытые НПА», передает корреспондент агентства Kazinform.
Поправка предусматривает единственное нововведение – свидетельство о рождении должно содержать порядковый номер.
Действующая версия приказа предусматривает изображение Государственного герба РК на бланке;
• бланк свидетельства о рождении состоит из окантовывающей рамки и тангирной сетки, составленных с использованием казахских орнаментов, узоров (не менее 30% площади);
• защитный элемент в виде микрошрифта размером не более 250 микрометров, а также гильоширные элементы;
• бланк свидетельства сделан из бумаги с водяным знаком и защитными вкраплениями. В печати используется не менее четырех красок. При этом необходимо использовать специальные пастельные краски, не изменяющие свой цвет и насыщенность под действием температуры, с добавками, препятствующими цветному репродуцированию;
• бланк должен иметь твердый переплет;
• бланк свидетельства о рождении имеет семизначный номер.