Свидетель рождения Республики: Зинаида Федотова — про день, когда Казахстан выбрал свой путь

Работа над Декларацией велась в стенах Верховного Совета Казахской ССР. В подготовке текста участвовали выдающиеся представители отечественной правовой науки — Салык Зиманов, Николай Акуев, Султан Сартаев, Гайрат Сапаргалиев, Владимир Ким и другие известные юристы и депутаты.

Среди тех, кто стоял у истоков независимого Казахстана, — Зинаида Федотова, депутат Верховного Совета Казахской ССР. Она — свидетель и участник исторического процесса формирования казахстанской государственности, юрист, многие годы посвятившая работе в сфере законодательства и государственного управления.

В преддверии праздника Зинаида Леонтьевна поделилась с корреспондентом Kazinform воспоминаниями о принятии Декларации и рассказала, почему ее принципы остаются актуальными и сегодня — спустя 35 лет.

— Зинаида Леонтьевна, Вы были свидетелем принятия Декларации о государственном суверенитете. Какие эмоции тогда испытывали депутаты и Вы лично? Осознавали масштаб происходящего?

— Часто вспоминаю то время. Когда начался парад суверенитетов, союзные республики одна за другой провозглашали свой суверенитет, а Казахстан немного «тормозил». Многих интересовало, почему мы не идем в первых рядах. Но это не значит, что мы бездействовали. Мы изучали опыт других, готовились, проводили организационные мероприятия.

Когда было принято решение приступить к разработке Декларации, в большом зале собрались представители государственных органов, суда, прокуратуры, полиции, депутаты, руководители общественных организаций. Тогда и было объявлено, что начинается подготовка проекта. Каждый должен был найти свое место в этом документе — кого-то волновали экономические вопросы, кого-то социальные, кого-то права и свободы человека. Но главными были независимость и суверенитет государства.

Рабочая группа собирала все предложения. И уже 25 октября 1990 года Верховный Совет рассмотрел представленный проект Декларации и принял его. Тогда мы еще были союзной республикой в составе СССР. По сути, это было намерение и декларация о том, каким Казахстан хотел бы видеть свой будущий статус.

Фото: kazpravda.kz

Проблемы конца 80-х — начала 90-х годов диктовали необходимость укрепления национальной государственности и разграничения полномочий между Союзом и республикой. Никто тогда не думал, что СССР распадется. Но все уже хотели четко обозначить свою самостоятельность. Центральные органы власти не всегда прислушивались к республикам, а те, в свою очередь, стремились избавиться от чрезмерной опеки центра. Командно-административная система вступала в противоречие с новыми экономическими реалиями. Поэтому Декларация стала политико-правовым документом, обозначившим намерения республик иметь больше самостоятельности в составе Союза.

— Были тогда споры, опасения? Ощущалось ли, что страна вступает в новую эпоху?

— Конечно, споры были. Союзные республики чувствовали, что все важные решения сосредоточены в центре, а самостоятельности нет. Это была такая бюрократия, которая замучила действующие государственные органы союзных республик. Это вызывало усталость и раздражение. Решение экономических вопросов, использования природных ресурсов — во всем этом не было самостоятельности, а иногда даже было нарушение суверенности.

Я участвовала в разработке нового союзного договора. Мы надеялись, что подпишем его на новых принципах, где республики будут равноправными субъектами. Но, когда поднимали вопросы самостоятельности, центральные власти реагировали с недовольством. Иногда говорили: «Ничего, вернетесь назад, в то же положение». Хотя проект союзного договора предполагал совершенно иной уровень отношений между центром и республиками.

— Какие принципы, заложенные тогда в Декларации, стали основой современного Казахстана?

— Декларация заложила фундамент современной государственности Казахстана, провозгласив унитарное устройство, неделимость территории и верховенство права.

В документе были определены принципы возрождения национальной культуры, языка и самобытности, формирование независимой экономики и межэтнического согласия.

Закреплено, что народ является единственным источником государственной власти и осуществляет ее через референдум, выборы и органы власти, которым делегирует полномочия.

Также закрепили принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, а также систему сдержек и противовесов. Эти принципы легли в основу всей последующей правовой системы и остаются актуальными по сей день.

Фото: Kazpravda.kz

— Праздник 25 октября вернули несколько лет назад. Как Вы восприняли это решение?

— Я всегда чувствовала внутреннюю неудовлетворенность, ведь именно 25 октября 1990 года Казахстан впервые заявил о своем суверенитете. Поэтому, когда праздник вернули, я восприняла это как справедливое и очень важное решение.

Эти принципы, провозглашенные тогда, доказали свою жизненность. На них строится вся конституционная база страны — Конституции 1993 и 1995 годов, поправки. Фундамент, заложенный в Декларации, остается незыблемым.

Важно, чтобы молодое поколение знало, с чего начиналось «завоевание» Независимости, через какие трудности мы прошли. Тогдашние депутаты, представители разных национальностей, единодушно проголосовали «за». Это говорило о монолитности и зрелости нашего народа.

— Что нынешнему поколению важно знать о той Декларации и людях, которые ее принимали?

— Почти не осталось моих коллег, с кем мы работали с 1990 года. Но эти имена должны знать: Султан Сартаевич Сартаев, Салык Зиманович Зиманов и многие другие выдающиеся юристы, ученые, депутаты. Они — доктора наук, специалисты в области государственного строительства, конституционного права. Многие равнялись на них, на их продуманные, взвешенные предложения.

Молодые люди могут помнить о них только благодаря информационной и образовательной политике. Очень важно, чтобы эти темы звучали не только в праздники, но и в школьных учебниках, при изучении истории государства.

Жизнь идет, и мы, свидетели тех событий, уносим с собой исторические знания. Тогда, в начале 90-х, было много неизвестности, но у нас был оптимизм — вера в то, что Казахстан станет сильным, демократичным, социальным, культурным государством, которым можно гордиться. Мы записали это в Декларации, закрепили в Конституции, и должны этому следовать.

— Что Вы пожелаете казахстанцам в этот важный день?

— Мы празднуем День Республики не просто как историческую дату, а как символ светлого будущего. Хочется, чтобы те намерения, которые были заложены 35 лет назад, воплощались в жизнь.

Пусть молодые люди живут в сильном, социально защищенном, культурном государстве. Пусть любят свою страну, гордятся ею. Не нужно завидовать другим — нужно учиться у них лучшему, но идти своим путем и внедрять то, что приемлемо для нашей страны.

Мы — поколение, которое пережило подъемы и трудности, были прыжки вверх и вниз, движение вперед и остановки. А нынешнему поколению я желаю не останавливаться, двигаться вперед, быть счастливыми и беречь Казахстан!

Напомним, в июне 2022 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на первом заседании Национального курултая предложил возродить празднование Дня Республики. И уже в сентябре того же года Сенат принял поправки в соответствующий закон. День Республики вернули, восстановив его в статусе национального праздника.