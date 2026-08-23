Свежие продукты и товары к школе: ярмарки проходят во всех районах СКО

Сегодня в Казахстане проходит важное событие — выбирают депутатов Курылтая. В Северо-Казахстанской области в день голосования во всех районах организованы сельскохозяйственные ярмарки и торговые точки, где жители могут приобрести продукты местных производителей, передает агентство Kazinform.

На прилавках представлены овощи, фрукты, мясная, молочная и другая сельскохозяйственная продукция. В отдельных населенных пунктах жители могут приобрести товары по сниженным ценам.

В Петропавловске на избирательном участке № 617, расположенном в здании средней школы № 21, открылась торговая точка с социально значимыми продуктами. Горожане могут совместить участие в голосовании с покупкой товаров по ценам ниже рыночных на 10-15%. На полках представлен широкий ассортимент круп и овощей. Поставки обеспечиваются из стабилизационного фонда СПК «Солтүстік». Торговые точки продолжат работу до завершения времени голосования.

— У нас в наличии есть рис, гречка, сахар, макаронные изделия разных видов, два вида масла, яйца первой категории, два вида муки и картофель. Если товар закончится, нам доставят дополнительные партии, — рассказала продавец СПК «Солтүстік» Гульнара Султанова.

На участке № 617 в школе № 21 идет активная работа по обеспечению процесса голосования.

— На данный момент у нас есть одно заявление на голосование на дому по одному адресу. До 12 часов мы продолжаем принимать такие заявки. Чаще всего ближе к полудню приходят родственники и просят оформить выезд для своих близких. Всего на нашем участке зарегистрировано 2080 избирателей, — сообщила председатель участковой комиссии Ирина Логинова.

Отдельное внимание в этот день уделено и подготовке к новому учебному году. К примеру, в Мамлютском районе проходит ярмарка канцелярских товаров и школьных принадлежностей. Такой формат особенно актуален в преддверии 1 сентября, когда семьи готовят детей к началу учебного года.

Таким образом, жители области сегодня могут не только принять участие в голосовании, но и приобрести свежую продукцию местных сельхозтоваропроизводителей, социально значимые товары и необходимые принадлежности к новому учебному году.