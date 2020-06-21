×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 21 °С
USD 403.79 EUR 452.77
RUB 5.82 CNY 57.08
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Светя другим, сгораем сами – экс-министр здравоохранения РК поздравил коллег

21 Июня 2020 11:48
Поделиться:
Светя другим, сгораем сами – экс-министр здравоохранения РК поздравил коллег

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экс-министр здравоохранения РК, известный трансплантолог и хирург Жаксылык Доскалиев поздравил коллег с Днем медицинского работника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Медработников ведомственного госпиталя поздравили акмолинские полицейские
Мы - семья, и справимся со всеми трудностями! - врач-педиатр из Караганды Больницу на 100 коек открыли для больных коронавирусом в Атырау Благодаря темпу, заданному главврачом, развернули карантинный стационар - врачи о работе павлодарского тубдиспансера

«Этот год показал и раскрыл суть нашей профессии. Этот год, связанный с пандемией коронавируса, обнажил нашу искренность, показал, что мы, светя другим, сгораем сами. Конечно, пандемия не вечна, вирус уйдет, но мы - медицинские работники, люди в белых халатах – служим людям и Отечеству, служим во благо народа и жизни людей. Это останется на века», - сказал Жаксылык Доскалиев в телефонном разговоре с корреспондентом Казинформа.

По его словам, так поступали медицинские работники и раньше.

«Также будем поступать и мы. И после нас наши последователи, думаю, никогда не свернут с избранного пути и курса. Доброго здоровья нам всем, удачи, счастья. С Днем медицинского работника, дорогие мои коллеги!» - заключил экс-министр.


Фото: ktovmedicine.ru

Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #День медицинского работника  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Малика Мурсалимова
Малика Мурсалимова
954-047
rusred@inform.kz

Архив