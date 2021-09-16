Светскую вечеринку в одном из отелей Алматы проверяют санврачи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в гостинице Ritz Carlton в период карантина проходила светская вечеринка бренда Damiani. Видео с мероприятия были опубликованы в сториз в Instagram, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На видео из Сети можно увидеть, что на мероприятие собралось большое количество гостей в вечерних нарядах. Главным гостем вечера стал вице-президент Damiani Group Джорджио Дамиани.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы проводит проверку.

«Мониторинговой группой Бостандыкского района предпринимаются соответствующие меры по привлечению нарушителей карантинных ограничительных требований к административной ответственности по материалам, опубликованных в социальных сетях», - сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Садвакас Байгабулов.

Ранее в Алматы за массовое собрание раввинов была оштрафована администрация отеля Rixos.