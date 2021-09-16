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    15:04, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Светскую вечеринку в одном из отелей Алматы проверяют санврачи

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в гостинице Ritz Carlton в период карантина проходила светская вечеринка бренда Damiani. Видео с мероприятия были опубликованы в сториз в Instagram, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На видео из Сети можно увидеть, что на мероприятие собралось большое количество гостей в вечерних нарядах. Главным гостем вечера стал вице-президент Damiani Group Джорджио Дамиани.

    Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы проводит проверку.

    «Мониторинговой группой Бостандыкского района предпринимаются соответствующие меры по привлечению нарушителей карантинных ограничительных требований к административной ответственности по материалам, опубликованных в социальных сетях», - сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Садвакас Байгабулов.

    Ранее в Алматы за массовое собрание раввинов была оштрафована администрация отеля Rixos.


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