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Светлана Жакупова назначена Уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте РК

Редактор:  
Ринат Дусумов
12 Июня 2023, 11:32
Светлана Жакупова назначена Уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Жакупова Светлана Кабыкеновна назначена Уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Светлана Жакупова родилась 16 января 1968 года.

В 1991 году окончила Целиноградский государственный педагогический институт; в 2006 году - Алматинскую академию экономики и статистики.

1984 - 1986 годы - воспитатель группы продленного дня, учитель начальных классов Каройской НШ;

1991 - 1995 годы - учитель математики СШ № 16, НСШ № 36;

1997 - 1998 годы - старший специалист, главный специалист отдела операционного учета Акмолинского городского отделения РГКП «Государственный центр по выплате пенсий»;

1998 - 2001 годы - главный специалист, начальник отдела экономического анализа, заместитель директора филиала Акмолинского (Астанинского) городского филиала РГКП «Государственный центр по выплате пенсий»;

2001 - 2008 годы - директор Акмолинского областного филиала РГКП «Государственный центр по выплате пенсий»;

2008 - 2011 годы - и.о. директора, директор департамента социального обеспечения и социального страхования Министерства труда и социальной защиты населения РК;

2011 – 2013 годы - руководитель программ Проектного офиса АО «Национальные информационные технологии»;

2013 - 2014 годы - вице-министр труда и социальной защиты населения РК;

2014 – 2017 годы - вице-министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.

2017 – 2019 годы - вице-министр труда и социальной защиты Республики Казахстан.


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