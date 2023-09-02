Светлана Жакупова назначена министром труда и социальной защиты населения РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Жакупова Светлана Кабыкеновна назначена министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.



Также она освобождена от ранее занимаемой должности.

Светлана Жакупова родилась в 1968 году в Карагандинской области. Окончила Целиноградский государственный педагогический институт (1991) и Алматинскую академию экономики и статистики (2006).

Трудовую деятельность начинала в системе образования. С 1997 по 2008 год работала в Государственном центре по выплате пенсий.

В 2008-2011 – и.о. директора, директор департамента социального обеспечения и социального страхования Министерства труда и социальной защиты населения РК, в 2011-2013 – руководитель программ проектного офиса АО «Национальные информационные технологии».

В 2013-2014 – вице-министр труда и социальной защиты населения, в 2014-2017 – заместитель министра здравоохранения и социального развития, в 2017-2019 – вице-министр труда и социальной защиты населения.