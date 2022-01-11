Светлана Ким: Не позволим пошатнуть нашу сплоченность

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Член Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана, член Совета общественного доверия Зерендинского района Акмолинской области, главный редактор газет «Зерен» и «Зерделі Зерен» Ким Светлана высказалась в поддержку инициатив Главы Государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

«Выступление Президента РК Касым-Жомарта Токаева на заседании Мажилиса Парламента впечатлило меня своей четкостью, конкретностью, бескомпромиссностью, глубоким знанием ситуации в стране и чаяний народа. Глава государства без обиняков назвал причины недовольства населения и предложил конкретные меры, способствующие стабилизации обстановки, повышению доверия к органам государственной власти», - отметила Светлана Ким.

По словам спикера, в выступлении на заседании Мажилиса прозвучало то, что хотел бы услышать народ, - о стабилизации цен, постепенном снижении уровня инфляции, создании условий для трудоустройства казахстанцев, особенно молодых, о необходимости усилить помощь государства гражданам в улучшении их благосостоянии и качества жизни, и т.д..

«Не смолчал Президент и о процветании бюрократизма, о социальном расслоении общества, о привилегированном положении крупного бизнеса, подминающего под себя малый и средний, и других насущных проблемах, требующих незамедлительного решения. Несомненно, предложенная Главой государства новая экономическая политика обеспечит всем гражданам более высокий уровень жизни, а государству в целом - дальнейшее поступательное социально-экономическое развитие», - рассказывает С. Ким.

Как считает член Совета Ассамблеи, ничто не осталось без внимания руководителя страны. Он был прямолинеен и тверд в своей оценке сложившейся ситуации, деятельности ряда министерств и ведомств, и предложил конкретные меры по всем озвученным проблемам.

В свете последних событий Президент Токаев сделал акцент на попытке деструктивных сил пошатнуть нашу сплоченность, подчеркнув, что государство и граждане неделимы, особенно, когда речь идет о безопасности. С этой целью он поставил задачу о реформировании силовых структур, направленном на повышение уровня боеготовности и оснащенности армии, сил специального назначения, с целью их эффективного противостоянии экстремистско-террористическим угрозам и защиты мирного населения страны.

Перед назначенным на пост Премьер-Министра Казахстана Алиханом Смаиловым поставлена приоритетная задача - подготовить программу действий на текущий год, выполнить которую предстоит в кратчайшие сроки.

Нет сомнений в том, что в обществе грядут серьезные перемены во многих сферах жизнедеятельности. И нам всем важно продолжать плодотворно трудиться, сплотившись вокруг Президента, поддерживая его начинания, сохраняя верность идеалам единства, мира и согласия в обществе, резюмировала Светлана Ким.