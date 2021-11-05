Сверх нормы заготовили корма на зиму жамбылские животноводы

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Животноводы Жамбылской области подготовились к предстоящей зимовке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О том, как проходила сенозаготовительная кампания в одном из крупных сельскохозяйственных регионов Жамбылской области - Сарысуском районе, рассказали в службе региональных коммуникаций.

«В этом году сенокосные и пастбищные угодья в нижних устьях рек Шу и Талас Сарысуского района порадовали густым покровом, сельчане, заботясь о предстоящей зиме, принялись за покос, помогая друг другу техникой. В целом по району на зимовку скота планировалось заготовить более 101 тысячи тонн сена. На сегодня запасено 102 400 тонн сена, 28 100 тонн соломы, 14 500 тонн верблюжьей колючки, что составляет 143%», - пояснили в ведомстве.

В сенозаготовительной кампании принимали участие как отдельные бригады, так и крестьянские хозяйства. В частности, производственные кооперативы «Саудакент-2019», «Игилик», бригады из сельских регионов приступили к скашиванию травы на сенокосных угодьях рек Шу и Талас.

На реализацию по Жамбылской, а также в Алматинскую и Туркестанскую области, было отправлено свыше 30 тысяч тонн камышовой травы с пастбищ низовьев реки Шу, принадлежащих Камкалинскому сельскому округу

«Сельчане не остались в стороне от сезонных работ. Группа во главе с индивидуальным предпринимателем Анламасом Баймагамбетовым, подготовив технику, приняла участие в заготовке сена. Кроме того, корма поставляют сельчанам по доступным ценам. Сельским жителям, не имеющим техники, сено продается по доступным ценам», - отметили в ведомстве.

По информации заместителя акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова, ожидается, что в зимовку 2021 - 2022 годов вступят 992 тысячи условных голов скота. Для нормальной зимовки план заготовки кормов составляет 1 миллион 700 тысяч тонн, и этот план полностью выполнен.

Напомним, нынешним засушливым летом аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев обратился к жителям региона с просьбой о том, что надо эффективно использовать все возможности, чтобы заготовить сено, не дожидаясь выгорания травы.

По инициативе жамбылских крестьянских хозяйств этим летом было решено из-за негативных природных явлений в отдельных регионах страны оказать помощь с кормами сельчанам Кызылординской области. 16 железнодорожных вагонов было отправлено со станций Шу, Луговое, Жанатас и Тараз.