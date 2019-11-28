Свекловоды Жамбылской области получили рекордный урожай

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Качественные семена, современные технологии и техника позволили аграриям Жамбылской области получить в этом году отличный урожай сахарной свеклы, этой одной из приоритетных в жамбылском регионе сельскохозяйственных культур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области Берика Нигмашева, в этом году сахарная свекла была посеяна на 5 600 тысячи гектарах.

«Благодаря использованию высококачественных семян удалось добиться рекордных результатов, - отметил руководитель облсельхоза. - С каждого гектара получено 320,2 центнера сладких корнеплодов. В настоящее время продолжается уборка сахарной свеклы. Планируется, что до конца года на сахарные заводы будет сдано 125 - 130 тысяч тонн сладкого корня. Ожидаем, что будет произведено более 17-ти тысяч тонн отечественного качественного сахара».

По данным областного управления сельского хозяйства, в минувшем году сахарную свеклу планировалось разместить на площади в 6 500 гектаров. Тем не менее, было посеяно 8 324 гектара «сладкого корня», что составило 128 процентов от плана. Отмечается, что в минувшем году погодные условия были сложные, весна затяжная, посев производился в очень длинные сроки. Поэтому аграриям пришлось поволноваться, так как вначале всходы были слабые. Но, благодаря принятым мерам, ситуация выровнялась, и урожай сахарной свеклы получился неплохой. В минувшем году жамбылские хозяйства собрали более 120 тысяч тонн корнеплодов, средняя урожайность составила 228 центнеров на круг.

В этом году погодные условия были более благоприятными. Крестьянские хозяйства Жамбылской области обеспечили в полном объеме необходимыми семенами сахарной свеклы. Технология выращивания сахарной свеклы из импортированных семян отличается от отечественной технологии. Французский и германский сорта очень влаголюбивые и при достаточном орошении они дают хороший урожай, о чем и позаботились жамбылские аграрии.

«Наиболее обширные площади под сахарную свеклу отведены в Кордайском районе, в хозяйствах которого в прошлом году зафиксирована рекордная урожайность, благодаря широкому применению влагосберегающих технологий и современной техники. Мы планируем довести объем сдачи на переработку сахарной свеклы до 150 тысяч тонн корнеплодов», - пояснил руководитель облсельхоза.

Напомним, с 30-х годов прошлого века в Жамбылской области сахарную свеклу возделывали на площади более 42 тыс. га, урожайность в среднем доходила до 300 ц/га, но были и передовики, как знаменитая свекловичница Дарига Жантохова, которая давала по 900 ц/га. В 90-е годы с ликвидацией крупных агроформирований свекловоды региона теряли опытные кадры, технику и технологии выращивания этой трудоемкой культуры. В результате к 2009 году посевы сахарной свеклы в хозяйствах региона составили менее 1,7 тыс. га. Сегодня Жамбылская область, давшая стране более 60-ти Героев Социалистического труда - свекловодов, активно возрождает эту ценную культуру.

В 1967 году Джамбульская область была награждена орденом Ленина за рекордный урожай сахарной свеклы в 1 250 000 тонн.