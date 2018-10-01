Свекловоды Жамбылской области ожидают хороший урожай

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Несмотря на сложные погодные условия нынешнего вегетационного периода аграрии Жамбылской области надеются на хороший урожай сахарной свеклы, под которую в этом году засеяли площадей больше запланированного, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя управления сельского хозяйства акимата Жамбылкой области Берика Нигмашева, в нынешнюю весенне-полевую кампанию сахарную свеклу планировалось разместить на площади в 6 500 гектаров. Тем не менее, было посеяно 8 324 гектара «сладкого корня» - 128% от плана.



«Уборку планируется провести с конца сентября до конца ноября,- отметил он. - Потому что в нынешнем году погодные условия были сложные, весна затяжная, посев производился в очень длинные сроки. Поэтому пришлось поволноваться. Сначала всходы были слабые. Но, благодаря принятым мерам, ситуация выровнялась, и урожай сахарной свеклы должен быть неплохой».



По данным областного управления сельского хозяйства, в этом году крестьянские хозяйства Жамбылской области обеспечены в полном объеме необходимыми семенами сахарной свеклы. Общая потребность составляет 15,4 тысячи посевной единицы семян, из них 9,4 тысячи доставлены из Франции, а 4 тысячи из Германии.



«Технология выращивания сахарной свеклы из импортированных семян отличается от отечественной технологии. Французский и германский сорта этой одной из приоритетных в жамбылском регионе сельскохозяйственных культур очень влаголюбивые. При достаточном орошении они дают хороший урожай, и наши аграрии об этом позаботились. На стадии договоренности с Центром агрокомпетенций НПП РК «Атамекен» серия семинаров для свекловодов о новейших технологиях выращивания этой культуры», - пояснил руководитель облсельхоза.



В минувшем году жамбылские хозяйства собрали более 120 тысяч тонн корнеплодов, средняя урожайность составила 228 центнеров на круг. Наиболее обширные площади под сахарную свеклу отведены в Кордайском районе, в хозяйствах которого в прошлом году зафиксирована рекордная урожайность, благодаря широкому применению влагосберегающих технологий и современной техники.



«Мы планируем довести объем сдачи на переработку сахарной свеклы до 150 тысяч тонн корнеплодов», - отметил спикер.



Напомним, с 30-х годов прошлого века в Жамбылской области сахарную свеклу возделывали на площади более 42 тыс. га, урожайность в среднем доходила до 300 ц/га, но были и передовики, как знаменитая свекловичница Дарига Жантохова, которая давала по 900 ц/га. В 90-е годы с ликвидацией крупных агроформирований свекловоды региона теряли опытные кадры, технику и технологии выращивания этой трудоемкой культуры. В результате к 2009 году посевы сахарной свеклы в хозяйствах региона составили менее 1,7 тыс. га. Сегодня Жамбылская область, давшая стране более 60-ти Героев Социалистического труда - свекловодов, активно возрождает эту ценную культуру. В 1967 году область была награждена орденом Ленина за рекордный урожай сахарной свеклы в 1 250 000 тонн.