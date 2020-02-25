Свекловодам Жамбылской области выплатят задолженность за сданный урожай

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Точку в давней проблеме невыплаты задолженностей фермерам со стороны сахарного завода поставили в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

В ходе встречи с аграриями региона аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев пообещал принять жесткие меры по вопросу погашения задолженности Меркенского сахарного завода перед сельхозтоваропроизводителями.

Напомним, сахарная свекла является одной из приоритетных сельскохозяйственных культур в жамбылском регионе. С 30-х годов прошлого века на жамбылских полях сахарную свеклу возделывали на площади более 42 тысяч гектаров, урожайность в среднем доходила до 300 центнеров с одного гектара. В 1967 году Джамбульская область была награждена орденом Ленина за рекордный урожай сахарной свеклы в 1,25 млн. тонн. Регион прославился своими передовиками - как знаменитая свекловичница Дарига Жантохова, которая давала по 900 ц/га. В 90-е годы с ликвидацией крупных агроформирований свекловоды региона теряли опытные кадры, технику и технологии выращивания этой трудоемкой культуры. В результате к 2009 году посевы сахарной свеклы в хозяйствах региона составили менее 1,7 тыс. га. Сейчас Жамбылская область, давшая стране более 60 Героев Социалистического труда - свекловодов, возрождает эту ценную культуру.





По данным областного управления сельского хозяйства, в 2018 году сахарную свеклу посеяли на площади более 8 тысяч гектаров. При неблагоприятных погодных условиях аграриям всё же удалось собрать неплохой урожай сахарной свеклы, благодаря широкому применению влагосберегающих технологий и современной техники. В жамбылских хозяйствах тогда собрали более 120 тысяч тонн корнеплодов, средняя урожайность составила 228 центнеров на круг. В 2019 году погодные условия были более благоприятными, сахарная свекла была посеяна на 5 600 гектаров. Благодаря использованию высококачественных семян, удалось добиться рекордных результатов – средняя урожайность составила более 320 центнеров на круг. Рекордная урожайность в прошлом году зафиксирована в хозяйствах Кордайского района, где под сахарную свеклу отведены наиболее обширные площади «сладкого корня», а урожайность достигает до 800 ц/га.

Аграрии сдают свой выращенный урожай сахарной свеклы на Меркенский сахарный завод. Однако с 2018 года у завода появились серьезные проблемы с оплатой поступающего на переработку урожая сахарной свеклы. Во многих хозяйствах из-за этого возникли трудности с выплатой кредитов, повлекшие судебные тяжбы и аресты счетов. Кроме того, фермеры начали уменьшать посевы свеклы.

На сегодняшний день, по данным Меркенского сахарного завода, общая задолженность перед аграриями составляет 918 млн тенге.

«Мы встретились с руководством предприятия, - сказал в ходе встречи с аграриями региона аким области Бердибек Сапарбаев. - Договорились о погашении задолженности перед свекловодами согласно графику. Если руководство завода свое обещание не сдержит, будут приняты жесткие меры. Часть средств планируется выплатить уже в следующем месяце, чтобы аграрии могли сеяться».

Председатель наблюдательного совета Меркенского сахарного завода Нуржан Каирбеков пояснил, когда планируется полностью погасить долги перед фермерами: «В связи с резким падением цены на сахар в Казахстане у нас сложилась сложная финансовая ситуация, образовалась задолженность перед аграриями Жамбылской области. На встрече с акимом было принято решение по поэтапному погашению задолженности. Первая половина будет погашена уже в следующем месяце, остаток будет выплачен в первые две недели апреля», - заверил он.

В свою очередь сельхозтоваропроизводители выразили благодарность за оперативное решение проблемного вопроса.

«Сегодня была поставлена точка в нашей общей большой проблеме – это невыплата задолженностей со стороны сахарного завода, - сказал глава КХ «Аспан Агро» Саха Манатов. - Аким области решил нашу проблему. Мы, свекловоды Жамбылской области, довольны решением, в дальнейшем будет продолжать развивать сахарную отрасль, расширяться. В этом году я планирую посадить 300 гектаров сахарной свеклы. Надеемся, впредь предприятие не будет допускать подобные ситуации».