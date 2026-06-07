Сведения о Казахской степи в персидских источниках

В изучении истории казахского народа персидские источники занимают особое место. Исторические труды и записи летописцев, созданные в регионах Ирана, Хорасана и Мавераннахра, содержат ценные сведения не только о местных правителях, но и о Дешт-и Кыпчаке, Улусе Джучи и более позднем Казахском ханстве.

Об этом в интервью корреспонденту агентства Kazinform подробно рассказал историк, востоковед-иранист, заместитель директора Института истории и этнологии имени Чокана Валиханова Жомарт Женис. Он исследовал персидские источники по истории Центральной Азии и Казахстана и перевел на казахский язык книги «Тарих-и Герат» и «Тарихи Олжайту».

— В этих книгах описывается период, когда казахские племена находились в составе империи Чингисхана. В то время Иран именовался «пятым улусом» и находился под властью государства Хулагуидов. В этот период связи между Дешт-и Кыпчаком (Улусом Джучи) и Ираном были прочными, — отмечает историк.

Фото: из сайта Института истории и этнологии имени Ч. Ч. Валиханова

Ранние сведения и эпоха Чингисхана

Первые сведения о взаимоотношениях тюркских племен с Ираном встречаются в трудах Истахри и Масуди, относящихся к X–XI векам. Хотя в тот период этноним «казах» еще не был сформирован, персидские источники подробно описывали жизнь, быт и военный потенциал кочевых племен.

— В записях Истахри упоминается, что племя халаджей тюркского происхождения доходило в своих кочевьях до Систана (юго-восток Ирана и юго-запад Афганистана — прим.авт). Они жили в войлочных юртах, кормились за счет скотоводства, употребляли в пищу продукты животноводства и возводили мавзолеи своим предкам, — говорит Жомарт Женис.

В других средневековых источниках сообщается, что кыпчаки откочевывали близко к границам Ирана, а их численность и поголовье скота были огромными. Существуют также сведения о том, что персы строили специальные военные крепости между двумя странами (на территории современного Туркменистана), чтобы наблюдать за этими кочевыми племенами и противостоять им.

По словам Жомарта Жениса, Иран на протяжении тысячи лет управлялся различными тюркскими династиями, чьи традиции и культура были родственны казахским. Однако с XVI века, когда в Иране к власти пришла династия Сефевидов и утвердила шиизм в качестве государственной идеологии, участились столкновения между сторонами.

— «Война с кызылбашами», описываемая в эпосах «Камбар батыр» и «Кобыланды батыр», — происходила именно с династией Сефевидов. В ходе одного из крупных столкновений на берегах Амударьи попавшие в плен казахские воины были переселены на север Ирана, на территорию современного Азербайджана. Несмотря на то, что за пять веков они полностью ассимилировались с местным населением, сохранение в Азербайджане до сегодняшнего дня Газахского района доказывает эту историческую взаимосвязь, — делится историк.

В целом о казахах упоминается в таких трудах, как «Джами ат-таварих» Рашид ад-Дина, «Тарих-и джахангушай» Ата Малика Джувейни, а также в сочинениях о Надир-шахе и трудах периода Аббас-шаха – «Алам Ара-и Аббаси», «Алам Ара-и Надири» и «Надир-наме».

В эпоху империи Чингисхана на территории Ирана образовался Ильханат — государство Хулагуидов («пятый улус»), которое установило тесные связи с Дешт-и Кыпчаком (Улусом Джучи). В написанных в тот период трудах Рашид ад-Дина «Джами ат-таварих» и Ата Малика Джувейни «Тарих-и джахангушай» подробно повествуется о таких казахских племенах, как канглы, коныраты, найманы, кереи, жалаиры и другие.

Персидские историки и путешественники называли казахские племена кочевниками-мусульманами, характеризуя их как «воинственный и высокоразвитый в военном отношении народ». Они также оставили ценные сведения о том, что основными товарами, поставляемыми казахскими племенами на внешний рынок, были скот, продукты животноводства и лошади.

В эпоху династии Каджаров послы, отправлявшиеся из Ирана в другие страны через Казахстан и Центральную Азию, оставили в своих трудах «Сафар-наме» (записках о путешествиях) важные исторические сведения о казахской земле.

Фото: Kazinform/ Midjourney

Дипломатия казахских ханов и переписка

В персидских источниках территория Казахского ханства встречается под названиями «Казахское ханство», «казахи» или «Дешт-и Кыпчак».

По словам историка, во времена правления Надир-шаха (династия Афшаридов) в Иране полуостров Мангышлак и регионы Западного Казахстана поддерживали очень тесные отношения с Ираном. На этой территории было Хивинское ханство, и Надир-шах установил прямые контакты с правившими здесь ханами.

Особенно дипломатические отношения активизировались в периоды правления Касым-хана и Тауке-хана. В эпоху Касым-хана границы Казахского ханства расширились, численность населения и войска возросла, и государство достигло уровня региональной империи. С этого момента к казахскому государству было приковано внимание не только Ирана, но и всех дальних и ближних соседних стран.

Позже, во времена Абылай-хана, в период джунгарского нашествия, предпринимались попытки создать союз мусульманских государств. Казахские правители вели переписку не только с Ираном, но и с афганскими шахами, обмениваясь официальными письмами с призывом объединиться. В результате этих дипломатических шагов открывались посольства и направлялись послы.

Прекращение связей

По словам Жомарта Жениса, эти межгосударственные связи прекратились после того, как Казахская степь вошла в состав Российской империи. Ханская система управления была полностью ликвидирована, а право на ведение самостоятельной внешней политики — упразднено.

Поскольку ведение внешней политики и дипломатических отношений Казахской степи перешло в ведение Коллегии иностранных дел Российской империи, прямые контакты между Казахским ханством и Ираном на государственном уровне полностью прекратились. Сохранились лишь неформальные, бытовые связи между народами.

Ранее о том, какие сведения о казахских степях сохранились в персидских источниках, рассказала востоковед-иранист, PhD КазНУ имени Аль-Фараби Галия Камбарбекова.