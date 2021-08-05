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Свадебный той на 150 человек остановила полиция в Арыси

5 Августа 2021 12:45
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Свадебный той на 150 человек остановила полиция в Арыси

АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - В одном из заведений города Арысь мобильная группа остановила только начавшиеся той, на который пригласили около 150 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.

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Стражи порядка разъяснили организаторам торжества о недопустимости нарушения карантина, пришедших гостей распустили по домам.

В отношении устроителя тоя собрали материалы по ст. 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в СЭС для привлечения к административной ответственности.

При этом арысские полицейские отмечают, что с введением карантинных требований на территории района значительно сократилось количество свадебных торжеств.

Как известно, с начала эпидемии в каждой области введен карантинный режим и продолжается работа по надзору за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Мобильные группы круглосуточно проводят рейдовые мероприятия по проверке увеселительных заведений и торговых точек - о собенно в летний период, когда набирают обороты свадьбы, «кудалык», «беташар» и другие семейные торжества, добавили в полиции.



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#Туркестанская область   #Происшествия   #Коронавирус в РК  
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