Свадебные костюмы разных этносов представили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанском областном архитектурно-этнографическом и природно-ландшафтном музее-заповеднике представили выставку свадебных костюмов этносов, проживающих на территории области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Парад свадебных нарядов открыли костюмы казахов, русских, корейцев, туркмен, украинцев, татар, немцев.

Как рассказала заместитель директора музея по науке Гульжан Кашаку, выставка отражает материальное и духовное наследие народов. Здесь представлены предметы, собранные в ходе этнографических экспедиций, приобретённые на республиканских и международных ярмарках, а также полученные в разные годы от консульств и посольств, действующих на территории Казахстана, от деятелей искусства и культуры.

Богатая фондовая коллекция костюмов начала формироваться в селе Бутаково Глубоковского района, поэтому большое место в ней занимают уникальные русские и старообрядческие свадебные костюмы.

Подробно о том, как праздновали традиционную свадьбу крестьяне, рассказал председатель Восточно-Казахстанского областного общества славянской культуры, руководитель фольклорного ансамбля «Бастеньки» Александр Яковлев.

По его словам, знаменательное событие праздновали на протяжении месяца. Сватовство, смотрины, рукобитие, обручение, девичник, молодечник, выкуп невесты, венчание, гуляние, свадебный пир – эти этапы были неотъемлемой частью торжества.

Костюм невесты – девичий праздничный наряд, состоящий из сарафана, рубахи, пояса и празднично повязанной на голове шали. В свадебном костюме жениха особого внимания заслуживает рубаха, которая богато орнаментировалась традиционной вышивкой. Её изготавливала невеста в качестве подарка суженому. Традиционно цветом русской свадьбы являлся красный. В обряде широко использовались полотенца с орнаментами, которые также представлены на выставке. Полотенца входили в приданое невесты, на нём же подавался свадебный каравай, которым благословляли молодых. Им же вязали вместе руки жениха и невесты в знак договорённости о предстоящей свадьбе. Полотенце, повязанное через плечо, выступало отличительным знаком и оберегом дружки.

Очень интересны и самобытны казахские свадебные костюмы. Платье невесты, согласно традициям, должно быть красным, однако в наши дни девушки могут выбрать и белое одеяние.

Поверх платья, как правило, обладающего широкими и длинными рукавами, надевается расшитый орнаментом бархатный жилет. Но основная роль принадлежит головному убору – саукеле, который изготовлялся вручную из дорогих тканей, вышивался бисером, украшался монетами и мехом. Он напрямую свидетельствовал о достатке и зажиточности семьи.

Костюм жениха, согласно обычаю, должен превосходить, с точки зрения богатства, облачение любого гостя.

На выставке рассказали, что казахская свадьба отличается изобилием национальных традиций и обрядов. Событие состоит из нескольких циклов – сговора «қыз айттыру», сватовства «құда түсу», первой встречи «кынамедне» или «урын келу», свадьбы в доме невесты «қыз узату той», свадьбы в доме жениха «келін түсіру». В прошлом свадьба растягивалась на трёхдневные празднества, но в современном Казахстане торжества укладываются в один день.

В 1980 году из фондов Государственного музея Туркменистана в дар музею-заповеднику было передано туркменское женское свадебное платье из домотканого шёлка, изготовленное в 1975 году мастерицей из города Ашхабада. Работники музея также представили его на выставке. По их словам, платье девушки всегда украшали большим количеством ювелирных изделий. Они пришивались в районе груди, обычно это делалось не только для красоты, такое расположение служило оберегом. Когда невеста шла, платье издавало характерный звон, это отпугивало злых духов, которые всегда окружали девушку, привлечённые её красотой.

Немецкое свадебное платье, экспонируемое на выставке, поступило в фонды музея-заповедника в 1990 году – оно было приобретено в ходе научной экспедиции в Большенарымском районе.

По словам работников музея, в этом платье в 1957 году вышла замуж спецпереселенка Мария Мильденбергер.

Татарский женский свадебный костюм передала в дар в 2001 году татарка, уроженка Усть-Каменогорска Фарида Гонцова. Платье принадлежало её тёте.

Как рассказали в музее, обычно татарский свадебный наряд невесты – длинное платье в пол, украшенное национальным орнаментом и красивыми звенящими монетками, солпами. Его традиционный цвет – сочный зелёный, ярко-синий, бордовый. К свадебному платью полагается короткий или длинный изящный жакет – камзол, обычно в тон цветовой гамме платья. На голову девушки надевали воздушное покрывальце, аналог фаты. Кроме того, популярным головным убором новобрачной по-прежнему является национальная шапочка — калфак. На ногах девушки красовались татарские остроносые туфли или лёгкие сапожки. А особым знаком благополучия считалось наличие множества сверкающих украшений: браслетов, колец, длинных серёжек.

Интересна и разнообразна коллекция музея-заповедника, отражающая культурное наследие корейцев. На выставке представлены свадебные костюмы и украшения, музыкальные инструменты, танцевальные веера, полученные в дар от директора Культурного центра Посольства Республики Южная Корея в Республике Казахстан господина Хан Сун Рэ в 2011 году. Подробно о свадебных традициях и нарядах рассказала руководитель Ассоциации корейцев Восточного Казахстана Юлия Кунст.

По её словам, корейская свадьба самобытна и олицетворяет уникальную культуру. Традиционный свадебный наряд кореянки состоял из красной шёлковой юбки, кофты оливкового цвета и фиолетового халата. А само событие заключалось в многочисленных предсвадебных, свадебных и послесвадебных обрядах. Первый из них – сговор «хонсимари», затем – сватовство «хэрок» или «ченчи», где оговариваются все детали будущей церемонии. Выбор дня свадьбы происходит с особой тщательностью, определяется по старинному лунному календарю. Сама свадьба проводится в два этапа – сначала в доме невесты, а затем в доме жениха.

«На свадебном столе у корейцев обязательно должны присутствовать два блюда: лапша и петух. Присутствие лапши необходимо, потому что она является символом долгой совместной жизни молодожёнов. Птицу обычно украшают разноцветными нитями и блестящей мишурой, поскольку это символ яркой жизни будущих супругов», – отметила Юлия Кунст.

Парад свадебных костюмов в музее показал, насколько наряды этносов самобытны. Удивительно яркие и гармоничные, они – сокровищница народного творчества. Невесты нашего десятилетия предпочитают подчеркивать свою индивидуальность. Нынешняя мода весьма демократична – можно выбрать белое платье классического стиля, а можно придумать совершенно невероятное убранство или же прийти к традиционному наряду своего народа. Осень – свадебная пора, а в чём отметить такое важное событие, решает каждый самостоятельно.