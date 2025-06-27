Свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес: роскошь, протесты и звёзды в Венеции

Свадьба привлекла внимание многочисленных европейских и зарубежных СМИ. Главные мероприятия пройдут на острове Сан-Джорджо-Маджоре. Среди гостей: десятки знаменитостей, в том числе Ким Кардашьян, Леонардо Ди Каприо, Опра Уинфри, Билл Гейтс, Мик Джаггер, Орландо Блум, Иванка Трамп, Джаред Кушнер, Дайан фон Фюрстенберг.

Организацией занимаются известные итальянские свадебные планировщики «Lanza & Baucina», которые делают творческий акцент на сохранение облика Венеции.

Однако не все в итальянском городе рады гостям и самой свадьбе. Несмотря на то, что организаторы настаивают на том, что они проявляют уважение к Венеции и ее местным жителям, протестующие непреклонны в том, что пара и их 200 гостей нежеланны в городе, который ежегодно, итак, принимает около 30 млн туристов.

Образовалась протестная группа «No Space for Bezos» (Нет места Безосу), которая заявила о своей победе во вторник, утверждая, что одна из вечеринок будет перенесена на площадку в Арсенале, расположенном за пределами центра города.

Некогда одна из крупнейших верфей Европы – Арсенал была модернизирована и стала местом проведения таких мероприятий, как Венецианская биеннале.

Противники молодой пары также распространяли по городу баннеры с надписями «No Space for Bezos».

Но президент региона Венето Лука Дзайя объявил, что Безос и Санчес пожертвуют 1 млн евро консорциуму Corila, международной научно-исследовательской группе, работающей в Венецианской лагуне. По его словам, это жест «любви и ответственности» по отношению к городу на воде.

Тем не менее, с благословения мэра Венеции многомиллионное мероприятие продвигается вперед, и приглашенные VIP-персоны уже начали прибывать с шиком.

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Около 90 частных самолётов привезли гостей в Италию, а суперяхта «Koru» стоимостью 500 млн долларов США станет плавучей базой для свадебных вечеринок.

Пара закупает около 80% свадебных продуктов у местных поставщиков, включая выпечку из кондитерской Rosa Salva, старейшей в Венеции, владельцы которой рассказали CNN, что им поручили создать «около 200 пакетов со сладостями».

Дизайнер изделий из муранского стекла «Лагуна Б» также подтвердила, что создает специальные сувениры для вечеринок. Компания отказалась делиться какими-либо дополнительными подробностями.

При этом СМИ напоминают, что Джефф Безос сделал предложение Лорен в мае 2023 года во Франции, подарив кольцо с розовым бриллиантом весом 20–30 карат, стоимостью от 2,5 до 5 млн долларов США.

По традиции невеста Санчес будет держать подробности о своем свадебном платье и его дизайнере в тайне. Но близкие поклонники ее моды знают, что она постоянная носительница «Dolce&Gabbana». Другим претендентом может стать Oscar de la Renta.

Около 30 из 280 элитных водных такси города также, как полагают, зарезервированы. Один таксист сообщил, что его забронировали с 25 по 30 июня для «большой свадьбы», но отказался сообщить больше информации по этому вопросу. Гондолы также были приостановлены, а городская ассоциация гондол подтвердила, что готова к мероприятию.

Девять яхтенных портов города также забронированы на неделю перед главным событием. Воздушное пространство Венеции закрыто для беспилотников и несанкционированного движения, но один источник сообщил CNN, что разрешение было выдано частным вертолетам, особенно тем, кому нужна особая безопасность, например, главам государств.

Аэропорт Марко Поло, не чуждый частным самолетам, уже имеет уединенную зону с прямым доступом к частным водным такси, что позволяет звездам легко проскользнуть в город незамеченными.

Движение пешеходов будет запрещено вокруг церкви Мадонна дель Орто в четверг вечером, где вероятно пройдут первые празднества под открытым небом.

Примечательно, что на этом фоне звездная пара отказалась от свадебных подарков. Вместо этого гости поощряются делать пожертвования на проекты по «сохранению культурного наследия Венеции» и «экологическим инициативам».