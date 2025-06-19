Активисты протестуют против свадьбы Джеффа Безоса в Венеции
Активисты в Венеции начали серию протестов против основателя Amazon Джеффа Безоса, который на следующей неделе должен жениться на своей невесте Лорен Санчес, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на BBC.
Это будет пышная церемония стоимостью в несколько миллионов долларов, из-за которой некоторые части знаменитого города могут оказаться закрытыми.
В связи с этим активисты развернули баннеры против Безоса с колокольни базилики Сан-Джорджо Маджоре и моста Риальто. На следующей неделе они планируют сорвать мероприятие, прыгая в венецианские каналы с целью их блокировки, а также перекрывая узкие улочки, чтобы не допустить гостей на место проведения свадьбы.
Сообщается, что сотни высокопоставленных гостей приедут в Венецию с 23 по 28 июня на свадьбу, которая пройдет на всем острове Сан-Джорджо, напротив площади Святого Марка.
По данным итальянских СМИ, почти все роскошные отели и многие водные такси забронированы для празднования свадьбы.
Год назад мы сообщали о самой дорогой свадьбе в истории, которая проходила в Индии.