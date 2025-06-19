Активисты протестуют против свадьбы Джеффа Безоса в Венеции

Это будет пышная церемония стоимостью в несколько миллионов долларов, из-за которой некоторые части знаменитого города могут оказаться закрытыми.

В связи с этим активисты развернули баннеры против Безоса с колокольни базилики Сан-Джорджо Маджоре и моста Риальто. На следующей неделе они планируют сорвать мероприятие, прыгая в венецианские каналы с целью их блокировки, а также перекрывая узкие улочки, чтобы не допустить гостей на место проведения свадьбы.

Сообщается, что сотни высокопоставленных гостей приедут в Венецию с 23 по 28 июня на свадьбу, которая пройдет на всем острове Сан-Джорджо, напротив площади Святого Марка.

По данным итальянских СМИ, почти все роскошные отели и многие водные такси забронированы для празднования свадьбы.

Год назад мы сообщали о самой дорогой свадьбе в истории, которая проходила в Индии.