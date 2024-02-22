Свадьба без жениха. Конференция ООН по Афганистану прошла без талибов

18-20 февраля в Катаре проходила двухдневная конференция спецпредставителей по Афганистану с участием генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. При этом в ней не участвовали сами правящие в этой стране талибы, что, собственно, снижало ее значение. Потому что было очевидно, что ООН в данном случае может только высказать свою позицию, эффект от этого может быть весьма и весьма ограниченным. Как эта конференция может повлиять на развитие событий вокруг Афганистана, читайте в материале международного обозревателя агентства Kazinform.

Почему талибы не приехали в Катар?

Тем не менее, в нынешней ситуации сам факт проведения такой конференции весьма важен для развития событий вокруг Афганистана. Генеральный секретарь Гутерриш заявил, что талибы поставили неприемлемые условия, которые фактически означали бы их признание. Талибы требовали, чтобы только они представляли Афганистан, чтобы не было критики их правления в последние годы.

Кроме того, они явно не были согласны с повесткой дня этой конференции. Потому что там обсуждались в том числе вопросы инклюзивного правительства, что предусматривало механизм участия во власти представителей национальных меньшинств. В Талибан считают, что в этом вообще нет необходимости, так как во власти у них есть несколько узбеков и таджиков и этого достаточно. В данном случае они следуют даже не этническому принципу, хотя это преимущественно пуштунское движение. Скорее они исходят из логики организации мусульманской общины, где есть лидеры, объединяющие духовные и светские начала и нет необходимости как-то учитывать национальный вопрос.

Другое важнейшее противоречие талибов с международным сообществом, которое сделало невозможным их участие в очередной конференции в Дохе связано с правами женщин. Гутерриш призвал талибов снять ограничения в отношении женщин и девочек, если они хотят «долгосрочного мира и развития». Но здесь талибы также явно не намерены уступать. В последнее время напротив появилось много сообщений об ухудшении положения женщин в Афганистане. Талибы задерживают тех, кто выходит на улицу без сопровождения мужчин.

Но если все изначально было понятно, тогда зачем нужна была очередная международная конференция по Афганистану, тем более без участия их представителей? В данном случае важно то, что происходило за кулисами событий. В первую очередь это мероприятие прошло в столице Катара Дохе. Это подчеркивает роль этой страны и других стран Персидского залива в афганском вопросе.

Катар активно участвовал в переговорах, в том числе в закрытом формате, накануне прихода Талибан к власти. Здесь и сейчас проходят многие важные встречи. Например, 31 июля прошлого года талибы встречались в Дохе со спецпредставителем США по Афганистану Томасом Уэстом. Стороны тогда обсуждали гуманитарную помощь, финансовые вопросы и многое другое. Так что Катар - важный элемент продолжения переговорного процесса международного сообщества и Талибан.

Какой главный вопрос обсуждали в Дохе

Но самая серьезная проблема, которая стоит перед международным сообществом заключается в том, как не допустить гуманитарной катастрофы в Афганистане и при этом не идти на слишком большие уступки Талибану. Собственно, и на нынешней встрече в Дохе это, наверняка был главный вопрос. При всем недоверии к Талибан никто не хочет коллапса в этой стране, который может угрожать потоками беженцев. Поэтому настолько остро стоит вопрос гуманитарных поставок в Афганистан при том, что в Афганистане нет денег и банки этой страны не могут осуществлять международные платежи.

Фото: ЮНИСЕФ/С.Бидел

Генеральный секретарь Гутерриш 19 февраля на пресс-конференции сказал, что по ряду вопросов ситуация зашла в тупик и призвал к разработке совместной дорожной карты, которая учитывала бы интересы и международного сообщества и правительства Афганистана. Это такой дипломатичный ответ на заведомо нерешаемый вопрос. Но уже хорошо, что это предполагает дальнейшие коммуникации сторон друг с другом.

Многие страны активно взаимодействуют с Афганистаном

В данном случае имеет значение то, что многие страны уже активно взаимодействуют с Афганистаном. Среди последних решений стоит выделить прием 30 января 2024 года председателем Си Цзиньпином верительных грамот от афганского посла Билала Карими. Де-факто это уже признание, хотя де-юре этого еще не произошло. Хотя с апреля 2022 года в Китае работал временный поверенный Мухаюддин Саадат, а в сентябре 2023 года Китай назначил нового посла Чжао Шэна в эту страну, что опять же можно было расценивать уже почти как признание.

Казахстан в декабре 2023 года также назначил нового посла в Афганистан Алимхана Есенгельдиева. К примеру, Россия оставила прежнего посла. Потому что отправка нового представителя означало бы запросить агреман у принимающей стороны. Так что Китай и Казахстан еще в 2023 году сделали шаги к признанию де-факто, но пока не де-юре.

Тогда же в декабре 2023 года Астана исключила Талибан из списка террористических организаций. Это было связано с рекомендациями Совета безопасности ООН. Но понятно, что это не совсем соответствовало активному развитию торгово-экономических отношений между Казахстаном и Афганистаном.

В любом случае активное взаимодействие с Афганистаном уже происходит и в принципе сегодня этому нет другой альтернативы. В частности, поставки полумиллиона тонн казахстанской муки в Афганистан критически важны для того, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы и потоков беженцев. В то же время контакты с Талибан на официальном уровне способствуют снижению рисков, связанных с деятельностью радикальных организаций на территории Афганистана. Очевидно, что талибы эффективно реализуют государственную монополию на насилие. На фоне всех потрясений и вооруженных конфликтов последних 45 лет в Афганистане сегодня ситуация выглядит явно гораздо более спокойной, что создает в том числе возможности для экономического развития.

Собственно, главный вопрос в отношении Афганистана сегодня связан с тем, будут ли реализованы все те проекты создания транспортных коридоров через эту страну, которые были заявлены при приходе талибов к власти. В первую очередь это газопровод Туркменистан-Пакистан, а также железная дорога из Узбекистана в Пакистан. Спустя 2,5 года пока их реализация так и не началась. Хотя 19 февраля 2024 года прошла встреча министра горнорудной и нефтяной промышленности Афганистана Шахабутдина Делавара с главой консорциума ТАПИ (Транафганского газопровода – прим. ред.) Мухаметмыратом Амановым. На встрече стороны заверили в готовности начать стройку, но сослались на сложности в области политики.

Фото: hronikatm.com

Хотя здесь главный вопрос даже не безопасность строительства, талибы обещали создать специальный корпус для защиты трубопровода. Главная сложность - это финансирование проекта. По сути, только государство в нынешних условиях в состоянии профинансировать такой проект. Банки не смогут этого сделать в условиях отсутствия признания правительства Талибан. В 1994 году это помешало американской компании «Юнокал» начать строительство ТАПИ.

Но в то же время это вопрос стабильности правительства талибов. Потому что $400 млн ежегодных доходов от транзита газа составят внушительную прибавку к бюджету Афганистана. Так что здесь совпадает сразу много интересов.

Пока талибы смогли реализовать только один крупный проект - строительство канала Куш-тепа в Северном Афганистане. Каким образом было профинансировано это строительство пока неочевидно. Однако это была внушительная сумма и без внешнего финансирования здесь не обошлось.

В любом случае встреча в Катаре продемонстрировало главное, что каким бы ни было отношение к Талибан, все-таки идею поиска путей к диалогу с этой организацией разделяют все заинтересованные стороны. Как минимум, это уже лучше, чем когда разные стороны выясняли свои геополитические противоречия на афганской земле. Пока талибы демонстрируют пусть относительную, но все-таки готовность к внешним коммуникациям, этого на сегодня почти достаточно. Но совершенно точно никто не хотел бы нового обострения ситуации.