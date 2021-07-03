Свадьбу на 200 человек прервали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы проверяющие прервали свадьбу на 200 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным мониторинговой группы, свадебное мероприятие проходило 1 июля около 19:00 часов в ресторане Baq Saray. Согласно установленным карантинным ограничениям проведение тоев и массовых мероприятий в городе под запретом.

Проверяющие сняли на видео нарушение ограничительных мер. Гости находились за столами, в помещении было многолюдно. Всего насчитали 200 приглашенных.

В отношении владельца заведения был собран материал для привлечения к административной ответственности за игнорирование карантинных требований.

Гостей же попросили прервать вечер и напомнили им о циркуляции особо опасного «дельта» штамма коронавируса. Подобные собрания могут привести к увеличению числа зараженных.

Причем уже на следующий день после проверки ресторана проверяющие вновь зафиксировали проведение тоя. За систематические нарушения ресторатора может ждать более строгое наказание, вплоть до приостановления деятельности. Данное решение примут в административном суде, куда будут переданы материалы дела.

Тем временем в управлении общественного здравоохранения подсчитывают число новых случаев заражения. К примеру, 1 июля в Алматы зафиксировано 353 случая коронавирусной инфекции. В инфекционных стационарах находится 771 человек, из которых 54 несовершеннолетних.

В акимате города Алматы призывают горожан к соблюдению санитарных норм. Темпы распространения эпидемии в городе растут ежедневно. Населению необходимо воздержаться от организации и участия в массовых мероприятиях.