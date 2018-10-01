Сузакский район Туркестанской области отмечает 90-летний юбилей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь 90-летия Сузакского района Туркестанской области во дворце культуры «Мынжылқы» села Шолаккорган прошла научно-практическая конференция «Созак-жыр, Созак-сөз, Созак-өнер», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Поздравив жителей района с юбилеем, аким области Жансеит Туймебаев остановился на роли Сузакского района в казахской истории.

«В своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Нурсултан Назарбаев пишет о том, что «патриотизм начинается с любви к своей земле, к своему аулу, городу, региону, с любви к малой Родине. У каждого народа, у каждой цивилизации есть святые места, которые носят общенациональный характер, которые известны каждому представителю этого народа». В Туркестанской области очень много святых и священных мест. Одним из них является Сузакский район. Созак - земля, где родились такие талантливые и известные личности, как Такен Алимкулов, Аскар Сулейменов, Сауирбек Бакбергенов, Толеген Токбергенов. Сегодня Сузакский район лидирует в сфере производства, здесь развивается хозяйство. От всей души поздравляю всех с юбилеем района. Пусть он процветает и развивается, преображается и становится лучше с каждым днём», - сказал Ж.Туймебаев.





Кроме того, в ходе конференции с поздравительной речью выступили Д.Шеримкулов, работавший в период с 1985 по 1991 годы первым секретарем Сузакского районного комитета партии, А.Омбаев, занимавший в первые годы независимости должность первого акима Сузакского района, а также К.Айтаханов, который с 1994 по 1999 годы также занимал должность акима района.

На конференции ряд граждан, внесших вклад в развитие района, были награждены грамотами и благодарственными письмами акима области.





