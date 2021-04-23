Суточный показатель заболевших коронавирусом уменьшился в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области уменьшился суточный показатель заболевших коронавирусом. По состоянию на 23 апреля зарегистрировано 19 555 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 11 200, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля области, показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил – 914,9. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние 2 недели уменьшился с 1,7% до 1,3%. Репродуктивное число Rt на основе регистрации подтвержденных и вероятных случаев КВИ по регионам в области составил – 0,974, по республике данный показатель – 1,068.

За последние сутки зарегистрировано 195 случаев КВИ, темп прироста – 1%. Из них 156 симптомных и 39 бессимптомных случаев. Ранее по состоянию на 22 апреля за сутки было зафиксировано 240 случаев КВИ, темп прироста – 1,3%.

На 23 апреля выписаны с выздоровлением - 13 318, за сутки из стационара выписано 73 пациентов, снято с домашней изоляции – 40 человека.



