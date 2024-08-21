Существовал и существует - вице-министр транспорта о дефиците авиакеросина в Казахстане

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев на брифинге в ведомстве рассказал о том, как решается вопрос дефицита авиакеросина в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, дефицит авиатоплива в стране составляет около 350 тыс. тонн в год.

- Дефицит авиакеросина существовал и существует. При производстве 600-650 тысяч тонн отечественного авиакеросина в год, потребность его свыше миллиона. Соответственно, порядка 350 тысяч тонн и выше, в зависимости от интенсивности, существует такой дефицит, и он закрывается за счет импорта, - сообщил Ластаев.

Напомним, в 2023 году дефицит авиатоплива в Казахстане составлял около 300 тысяч тонн в год.

Ранее сообщалось, что Казахстан намерен увеличить закуп авиатоплива из Китая.