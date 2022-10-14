14 Октября 2022, 16:40

Существующие механизмы взаимодействия нуждаются в совершенствовании – Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поднял вопросы безопасности на саммите «Центральная Азия - Россия», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нашим странам самой судьбой предопределено быть вместе. Мы должны оберегать нашу общую историю и строить единое будущее во имя благополучия народов. Стабильность и безопасность в каждом из наших государств напрямую влияет на развитие региона. Исходя из коренных интересов наших государств и народов, целесообразно обратить внимание на необходимость выработки действенных инструментов для предупреждения новых угроз и своевременного реагирования на них», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что вопрос безопасности традиционно продвигается как в двустороннем формате, так и в рамках ОДКБ, ШОС, СВМДА и СНГ. Коллективный обмен мнениями происходит на полях консультативных встреч глав государств Центральной Азии.

«Ситуация в мире стремительно меняется, и существующие механизмы взаимодействия нуждаются в совершенствовании. Наглядным примером служат попытки дестабилизировать ситуацию в регионе, применение непрерывных информационных технологий для потенциального разжигания конфликта. Поэтому, предлагаю поручить аппаратам совета безопасности наших стран внести конкретные предложения по выработке и созданию механизма превентивных мер. Главный акцент в этой работе должен быть сделан на обмене информацией и заблаговременном выявлении угроз», - добавил Президент.