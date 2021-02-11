БАКУ. КАЗИНФОРМ - Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями АР «TƏBİB» сообщает, что существует вероятность проникновения в Азербайджан нового штамма COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В этой связи, «TƏBİB» придерживается мнения, что для предотвращения распространения нового штамма необходим более серьезный подход к вопросу вакцинации.

Сотрудники объединения отмечают, что после второй дозы вакцины в организме сопротивляемость к данному вирусу должна повыситься - в пределах 60%-90% - однако вакцинированные не должны расслабляться, т.к. остается неясным, какова продолжительность эффекта защиты вакцины от вируса. При этом, по оценкам «TƏBİB», вакцина должна защитить человека на 1-2 года.

Кроме того, комментируя вопрос о возможности повторного заражения COVID-19 после проведенной вакцинации, а также о том, полностью ли защищает вакцина от коронавируса, «TƏBİB» заявило следующее: «Свое действие вакцина проявляет спустя 2 недели после того, как введена вторая доза. Тогда можно будет определить наличие антител в крови, но данный факт зависит от иммунитета человека. Результаты исследований различных вакцин разные. По исследованиям вакцины «CoronaVac» в Турции, ее эффективность равна 92%, по бразильским исследованиям вакцина защитит на 100%».

Напомним, в Азербайджане 18 января стартовала вакцинация населения от нового коронавируса SARS-CoV-2. Первыми вакцину, в соответствии со «Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы», получили медицинские работники. Далее будут вакцинировать оставшуюся часть населения. Исключение составляют лица, не достигшие 18 лет, беременные и страдающие аллергией. Вакцинация проводится с использованием китайской вакцины «CoronaVac» от компании Sinovac.

В целом за минувшие сутки в АР выявлено 147 новых случаев инфицирования коронавирусом, 236 человека вылечились, 4 человека скончались. По стране зафиксировано 231 509 фактов заражения коронавирусной инфекцией, на сегодня проведены 2 470 980 тестов на COVID-19.