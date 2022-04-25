Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Существует угроза роста цен на газ – депутат

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
25 Апреля 2022, 17:29
Существует угроза роста цен на газ – депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Формирование новой модели ценообразования на газ важно для развития отрасли. Об этом заявил депутат Сената Парламента РК Ерик Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При этом необходимо обеспечить транспарентность формирования тарифа на газ. Кроме того, нужно повысить прозрачность процесса отбора газа у недропользователей путем введения государственного регулирования объемов поставок газа на внутренний рынок», - сказал депутат Ерик Султанов на Правительственном часе в Сенате.

Вместе с тем, отметил депутат, рост потребления газа на внутреннем рынке приведет к сокращению объемов экспорта товарного газа Национальным оператором («QazaqGaz»), за счет доходов от которого производится субсидирование цен на газ на внутреннем рынке. И это, в свою очередь, может привести к росту внутренних цен на газ в среднем на 60 %.

«Следует открыто сказать, что нам не избежать повышения тарифа на газ. Поэтому важно определить оптимальный механизм тарифообразования, обеспечивающий не только безубыточную газификацию новых регионов, но и сдерживание тарифа для социально уязвимых слоев населения», - заявил сенатор.

«Более того, Министерству энергетики необходимо открыто разместить долгосрочный график планирования цен на газ (с учетом неизбежного ежегодного повышения), чтобы потребители, как население, так и предприятия заранее были проинформированы об этом», - добавил Е. Султанов.


Сенат   Цены и тарифы   Общество   Минэнерго РК   Газификация  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане