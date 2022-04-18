Существует семь разновидностей патологии - эпидемиолог о клещевом энцефалите

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Эпидемиолог городской поликлиники № 11 Алматы Асия Кулжанова при укусе клеща посоветовала вытаскивать его аккуратно с помощью пинцета или обычной нити. Специалист также назвала разновидности клещевого энцефалита, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Асия Азатовна, сейчас уже начался сезон активности клещей. Как убрать клещ после укуса?

- Если вы обнаружили у себя или у своих близких на теле паразита, то нужно быстро и аккуратно удалить его, пока он не проник глубоко под кожу. Надо помнить, что вызвать заражение крови можно даже, если раздавить клеща. Поэтому вытаскивать его нужно очень аккуратно и лучше не голыми руками. Нельзя использовать бензин, лак для ногтей или другие ядовитые химические вещества. Возьмите прочную и длинную нить, аккуратно завяжите петлю, захватив тело насекомого. Аккуратными вращательными движениями вытащите клеща. Удаленного паразита необходимо поместить в стеклянную емкость с плотной крышкой и доставить в лабораторию для исследований. Другой способ – использование пинцета с плоскими краями. Им нужно захватить кровососа у самого основания, и также вращательными движениями вытянуть паразита из кожи. Затем рану нужно продезинфицировать.

- Что такое клещевой энцефалит?

- Клещевой энцефалит – это острое инфекционное вирусное заболевание, характеризующееся лихорадкой и поражением нервной системы и обусловленное воспалением вещества головного мозга. Источником вируса являются иксодовые клещи.

- Какие виды клещевого энцефалита часто встречаются?

- Существует семь разновидностей патологии, которые объединены в две группы – очаговые и не очаговые. Первое – лихорадочная. Имеет симптомы ОРВИ, не нарушает работу центральной нервной системы и не вызывает серьезных осложнений. Второе – менингеальная. По своим признакам напоминает менингит, поэтому и носит такое название. Проявляется нарушением сознания, светобоязнью, ригидностью шейных мышц, о которой уже упоминали выше. Третье – менингоэнцефалитическая. Протекает, как менингит и имеет симптомы поражения мозгового вещества. Четвертое – полиэнцефалитическая. Поражает черепно-мозговые нервы, затрагивая бульбарную группу – подъязычный, языкоглоточный, блуждающий нервы. Пятое – полиомиелитическая. Симптомы схожи на протекание полиомиелита. Вызывает нарушения работы двигательных нейронов рогов спинного мозга. Такая форма встречается у 30% заболевших. Шестое – полиоэнцефаломиелитическая. Наиболее опасна, так как происходит одновременное поражение черепно-мозговых нервов и нейронов спинного мозга. Седьмое – полирадикулоневритическая. Проявляется расстройством функции периферических нервов и корешков.

- Как проявляются первые признаки клещевого энцефалита?

- Инкубационный период болезни длится от нескольких дней до двух недель. Иногда первые симптомы недуга могут проявиться только через месяц после укуса клеща. Часто укус клеща остается незамеченным. Сначала паразит на коже напоминает родинку, а когда он отсасывается, остается небольшое красное пятнышко. На второй день может возникнуть покраснение и зуд. Если в ранку попала инфекция, может начаться нагноение.

- Как проходит лечение клещевого энцефалита?

- Если все-таки укус клеща стал причиной развития энцефалита, нужно немедленно заняться его лечением, которое проводится в стационаре под наблюдением врача. Заболевание не передается воздушно-капельным путем. Заразиться можно только после контакта с насекомыми и при потреблении сырого молока. Поэтому изолировать пациента нет необходимости.

На ранней стадии развития патологии больному показаны препараты, содержащие гамма-глобулин. Он эффективно борется с вирусом и предотвращает осложнения. Если же заболевание поразило центральную нервную систему, такие медикаменты будут не эффективны. Для лечения используются кортикостероиды, противосудорожные средства, препараты, нормализующие функции нервной и сердечно-сосудистой системы, витамины.

- Самое эффективное средство от клещевого энцефалита - это прививки?

- Да. Стандартная схема вакцинации состоит из трех доз: вторая доза вводится через 1-3 месяца после первой, третья через 9-12 месяцев. Также есть экстренная вакцинация. Здесь вторая доза вакцины вводится через семь дней после первой, третья – через 14 дней после второй, четвертая – через 12-18 месяцев после третьей. Ревакцинация проводится через три года после введения четвертой дозы.

Иммунитет появляется через две недели после введения второй дозы, в независимости от вида вакцины и выбранной схемы. Третья доза вводится для закрепления результата. Быстрее всего защита появляется при экстренной вакцинации энцепуром – через 21 день (вторая вакцинация через семь дней). При экстренной вакцинации ФСМЕ-ИММУН или Энцевиром – через 28 дней. Экстренные схемы предназначены не для защиты после укуса клеща, а для максимально быстрой выработки иммунитета, если сроки стандартной вакцинации были упущены.

Ревакцинация против клещевого энцефалита проводится каждые три года после третьего введения вакцины. Она осуществляется путем однократного введения стандартной дозы вакцины. Ревакцинацию против клещевого энцефалита желательно проводить, когда сезон активности клещей не наступил.

- Спасибо!