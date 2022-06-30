30 Июня 2022 14:26

Существует проблема функционирования видеокамер в ночное время – маслихат Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Реализация проекта ГЧП по созданию и эксплуатации аппаратно-программного комплекса фото- и видеофиксации «Сергек» позволила снизить смертность, связанную с ДТП, а также преступность в общественных местах. Об этом заявил депутат маслихата Нур-Султана Алмат Жунусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Однако имеется необходимость ее дальнейшей активной реализации, поступает большое количество пожеланий от жителей по установке камер в жилых массивах столицы», - сказал Алмат Жунусов на заседании маслихата.

По его словам, существует проблема функционирования камер в ночное время суток.

«При этом, камеры в первую очередь должны быть установлены на опасных участках дорог, перекрестках, аварийных участках, где часто происходят аварии. В связи с истечением срока действия договора в декабре 2023 года по проекту «Сергек» следует провести инвентаризацию оборудования, установить прогнозный срок службы оборудования, технических неисправностей с целью недопущения дальнейшей дополнительной нагрузки на местный бюджет», - отметил депутат.

«Также, учитывая завершение проекта, необходима разработка нового проекта с учетом его расширения и модернизации, в котором будут отражены установка новых камер новой версии и функционал взаимодействия со службами экстренной помощи», - заключил А. Жунусов.